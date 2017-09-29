Эвакуация из корпуса Мининского университета ведется в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Студенты и преподаватели первого корпуса Мининского университета эвакуированы на пл. Минина в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил директор центра информационной политики университета Ильдар Нуриев 2 октября 2017 года.



По его словам, эвакуация ведется только в главном (первом) корпусе университета. Остальные корпуса пока не эвакуировались.



Он затруднился сообщить, поступало ли в университет сообщение о минировании.



Напомним, к настоящему моменту известно о сообщениях о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепили Нижегородский кремль. В администрации Кстовского района тоже искали бомбу, но не нашли.



Кроме того, эвакуированы нижегородский аэропорт, вокзалы Нижнего Новгорода, Семенова и Бора.