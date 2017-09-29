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Происшествия

Взрывные устройства в Нижегородском кремле 2 октября не обнаружены

02 октября 2017 17:32  [156] Происшествия
Нижегородский кремль

Нижегородский кремль

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Оцепление в Нижегородском кремле снято. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщают очевидцы.

Согласно информации, допуск сотрудников в здания, расположенные в кремле, начался около 15:00 2 октября 2017 года. Все учреждения были осмотрены с участием кинологических служб. Взрывных устройств обнаружено не было. По данным на 17:20, Нижегородский кремль работает в штатном режиме и открыт для посетителей.

Напомним, сегодня поступали сообщения о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепляли Нижегородский кремль. В администрации Кстовского района тоже искали бомбу, но не нашли.

Кроме того, были эвакуированы нижегородский аэропорт (взрывное устройство не обнаружено), вокзалы, вузы, торговые центры. Пока ни одно из сообщений не подтвердилось.

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Позитивный Нижний29 сентября 2017ул. Рождественская

Татьяна Неровня

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