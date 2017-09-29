Опасных предметов на проверенных эвакуированных объектах в Нижнем Новгороде не обнаружено

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Опасных предметов на эвакуированных объектах в Нижнем Новгороде, где уже завершены проверки службами быстрого реагирования, не обнаружено. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области вечером 2 октября 2017 года.
"На отработанных объектах опасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
При этом в ГУ МВД не назвали число эвакуированных объектов и количество проведенных проверок.
Напомним, сегодня поступали сообщения о минировании здания аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и облправительства, Заксобрания, администрации города и Гордумы, избиркома, а также школ Нижнего Новгорода. Экстренные службы полностью оцепляли Нижегородский кремль. В администрации Кстовского района тоже искали бомбу, но не нашли.
Кроме того, были эвакуированы нижегородский аэропорт (взрывное устройство не обнаружено), вокзалы, вузы, торговые центры. Пока ни одно из сообщений не подтвердилось.
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