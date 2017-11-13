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Культура и отдых

Голосование на лучший дизайн-проект для создания многофункционального паркового павильона в Нижнем Новгороде стартует 20 ноября

13 ноября 2017 18:53  [186] Культура и отдых

Фото: Проект Алексея Королева

Голосование на лучший дизайн-проект для создания многофункционального паркового павильона в Нижнем Новгороде стартует 20 ноября. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации 13 ноября 2017 года.

Участники конкурса должны были предложить варианты многофункционального павильона, выполненного из древесины и легких экономичных материалов площадью 60 кв.м, который планируется к размещению в городских парках и призван стать центром притяжения горожан - площадкой для занятий физической культурой, а также местом отдыха.

"Инженерное решение павильона должно включать надежную опорную конструкцию, архитектура – быть образно новой, впечатляющей, выполняющей роль паркового экспоната. Кроме того, сооружение должно органичным образом вписываться в контекст окружающей среды и учитывать потребности людей с ограниченными возможностями", - отметил главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков.

Всего на конкурс поступило 16 дизайн-проектов, включающих в себя план с указанием размеров павильона, схему плана территории с указанием месторасположения объекта, эскизы фасадов и объект в разрезе, видовую картинку и трехмерную визуализацию, вид интерьера и пояснительную записку.

Все работы размещены на сайте горадминистрации. Открытое голосование за лучшую работу стартует с 20 ноября на главной странице сайта нижнийновгород.рф. По результатам интернет-голосования, с учетом мнения горожан, профессиональное жюри, в состав которого войдут руководители города и профессиональные архитекторы, отберет три лучших проекта. Объявление победителей конкурса состоится в декабре 2017 года.

Как сообщалось ранее, призовой фонд конкурса составляет 50 тысяч рублей: первая премия в размере 25 тысяч рублей и сертификат на аналогичную сумму на приобретение плитки компании - соорганизатора конкурса с последующей реализацией дизайн-проекта; вторая премия - 15 тысяч рублей и сертификат на 15 тысяч рублей на приобретение плитки компании - соорганизатора конкурса; третья премия в размере 10 тысяч рублей и сертификат на 10 тысяч рублей на приобретение плитки.

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