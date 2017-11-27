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Общество

Устойчивый снежный покров в Нижегородской области установится во второй декаде декабря, - Ольга Мокеева

01 декабря 2017 14:57  [235] Общество
Ольга Мокеева

Ольга Мокеева

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Устойчивый снежный покров в Нижегородской области установится во второй декаде декабря, - об этом начальник отдела метпрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева сообщила в рамках пресс-конференции 1 декабря 2017 года.

Она отметила, что, по прогнозам, в декабре 2017 года температура будет выше нормы на один градус (-7°… - 9°), осадков также будет больше: от 45 до 70 мм при климатической норме 35-55 мм. Устойчивый снежный покров установится во второй декаде декабря, в это же время начнется процесс образования устойчивого ледяного покрова на водоемах региона.

В январе и феврале 2018 года средняя температура составит -10°… - 12° и – 9°… - 11° соответственно.

Кроме того, синоптик сообщила, что будущий февраль не ожидается аномально теплым, как в 2017 году, поэтому временами температура может опускаться до - 20°.

Мокеева напомнила, что самая низкая температура воздуха (-48°) наблюдалась в декабре 1978 года и была зафиксирована на метеостанции Ветлуга. В Нижнем Новгороде абсолютный минимум 31 декабря того же года составил - 42°, в январе – 41° (1950 г), в феврале – 37° (1929 г).

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