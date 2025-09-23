Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии" Политика

Нижегородская область укрепляет сотрудничество с Абхазией. Накануне Дня Победы и Независимости республики губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Сухум и встретился с руководителем страны Бадрой Гунба. На встрече обсуждались различные направления, двустороннего сотрудничества, которое насчитывает уже более 15 лет.

О перспективах и задачах данного сотрудничества высказался заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов.

Эксперт отметил, что главная цель партнерства России и Абхазии опирается на один из основных принципов международного права, провозглашающий право народа на самоопределение.

"Этот принцип получает отражение и в Уставе ООН, и в деятельности этой организации. Цель эта в равной мере соответствует как интересам Абхазии, так и интересам России. Стратегия Абхазии состоит в том, чтоб получить международное признание в качестве суверенного государства. Россия не меньше Абхазии заинтересована в том же", - подчеркнул Семенов.

Он также добавил, что положение субъекта международного права открывает для Абхазии огромные экономические возможности, может способствовать ее устойчивому развитию, обеспечивает быстрый рост качества жизни ее населения. Однако путь к статусу независимого государства (среди множества непростых компромиссных решений), считает Семенов, потребует, в том числе, от правительства и народа Абхазии системного реформирования национального законодательства.

"Это необходимо для того, чтобы международный бизнес (и российские инвесторы в числе первых) получил правовые гарантии для начала инвестиционной деятельности в республике. Возможен ли такой сценарий? Опыт последних лет показывает, что попытки оптимизировать действующее законодательство в республике (с учетом интересов международных инвесторов) пока были безуспешны. Поэтому Россия, принявшая на себя миссию по обеспечению безопасности народа Абхазии, в настоящий момент выступает не в качестве ее равноправного экономического партнера, а в качестве гуманитарного инвестора. Результативность такой "экономики" может быть оценена только с политической точки зрения, а вот устойчивость и долгосрочность подобного "сотрудничества" на вечность претендовать не может", - заключил эксперт.