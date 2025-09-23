Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов" Политика

Спикер регионального парламента Евгений Люлин прокомментировал выступление президента России на Валдайском форуме, подчеркнув, что глава государства дал жесткую оценку попыткам Запада диктовать миру свои правила и обозначил контуры формирующегося миропорядка.

Напомним, 2 октября Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". В центре его речи были вопросы глобальной архитектуры безопасности, отношения с США, Индией и Китаем, а также ситуация вокруг конфликта на Украине. Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в своих социальных сетях выделил ключевые тезисы и поддержал позицию президента в оценке действий коллективного Запада.

Люлин передал образное сравнение, которым президент описал международную обстановку: "Против лома нет приема, окромя другого лома". По словам спикера ЗСНО, именно так Путин охарактеризовал нынешний расклад сил.

Политик также отметил, что, по оценке российского лидера, Запад "загнал себя в тупик", пытаясь навязать остальному миру собственные правила. При этом Россия, несмотря на беспрецедентные санкционные ограничения, остается открытой к переговорам и диалогу.

Люлин добавил, что попытки заставить страну "страдать" не достигли цели: санкции не дали ожидаемого эффекта. По его словам, на поле боя против России фактически действует весь блок НАТО, однако эти усилия разбиваются о героизм российских военнослужащих и потенциал отечественного оборонно-промышленного комплекса. Он подчеркнул, что Президент заявил о продвижении Вооруженных Сил РФ вдоль всей линии соприкосновения в зоне СВО и назвал "бредовыми" предположения о готовящемся нападении России на европейские государства.

Отдельно Люлин напомнил слова Владимира Путина о том, что Украину продолжают насыщать оружием, но те, кто называют Россию "бумажным тигром", так и не могут с ней справиться.

"Тем не менее, наша страна готова к диалогу с администрацией Трампа, как и со всем Западом. Но лишь при условии учета наших национальных интересов. Однополярный мир закончился навсегда, и Западу придется научиться договариваться", – заключил Евгений Люлин.