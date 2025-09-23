Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Политика

Андрей Самсонов: "Нижегородская область усилит влияние на Абхазию"

02 октября 2025 17:19 Политика
Андрей Самсонов: Нижегородская область усилит влияние на Абхазию

Нижегородская область укрепляет сотрудничество с Абхазией. Накануне Дня Победы и Независимости республики губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Сухум и встретился с руководителем страны Бадрой Гунба. На встрече обсуждались различные направления, двустороннего сотрудничества, которое насчитывает уже более 15 лет.

Текущее состояние отношений между Абхазией и Россией, а также роль Нижегородской области в них прокомментировал научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" Андрей Самсонов.

Прежде всего, эксперт указал, что малые государства, которые возникают после крушения империй, имеют один ключевой недостаток.

"При всей декларируемой самостоятельности, они не могут быть независимы от крупных государств. для этого не хватает ни масштаба экономики, ни ресурсов, ни населения. Для России крайне важно, чтобы все возникшие после распада СССР государственные образования, расположенные вдоль границ, находились под российским влиянием. Основным инструментом для этого долгое время считалась чисто экономическая интеграция и зависимость от российского рынка, энергоресурсов и т.д. Однако, очень многие примеры показывают, что социально-гуманитарная, культурная интеграция играет не меньшую, а зачастую и большую роль", - считает Самсонов.

Он приводит аргументы. Во-первых, страна, которая сегодня дает образование и формирует квалифицированные кадры для Абхазии и будет в будущем рассматриваться как ближайший союзник и партнер. А конкурентов на этом фронте хватает, начиная с Турции. Во-вторых, ни одно малое государство, в силу эффекта масштаба, "не потянет" собственную ИТ-инфраструктуру, без которой очень скоро не сможет обходиться никто. Тот, к чьей ИТ-инфраструктуре будет “подключена” Абхазия и кто будет готовить для этого кадры, получит большие преимущества во взаимодействии с населением, минуя правительство и политику.

"Кавказ и его предгорья, издревле, территория пересечения и контакта (включая конфликты) множества культур. Здесь сходятся интересы геополитики, геоэкономики, международной логистики. В момент распада СССР именно Кавказ "вспыхнул" одним из первых, а события там носили наиболее кровавый характер. Собственно, главная цель России в регионе сегодня - предотвратить подобный сценарий развития событий не только на собственной территории, но и вдоль границ. Гарантирует это только одно - все формы влияния, от экономического до культурного и спортивного, у России должны быть в регионе больше, чем суммарно у всех остальных "игроков". Больше студентов в российских ВУЗах, больше игроков в российских клубах, больше выступлений на российских площадках и т.д. И в этом отношении Нижний Новгород и область, численность населения и уровень развития которых многократно превосходит ту же Абхазию, хороший инструмент усиления влияния", - резюмировал эксперт.

