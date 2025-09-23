Евгений Семенов: "KPI губернатора отражает политический капитал региона" Политика

В начале октября в Нижнем Новгороде побывали сразу три федеральных министра. Так, глава Миннауки РФ Валерий Фальков вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным посетили ИТ-кампус. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ознакомился с работой областной детской клинической больницы и НИИ – СККБ имени Б.А. Королева и проверил ход реализации проекта "Квартал здоровья". А глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов обсудил с главой региона ход выполнения нацпроекта "Молодежь и дети".

О влиянии KPI губернатора на политический капитал региона высказался заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов.

Эксперт отметил, что идея выявить политический капитал и разработать систему его измерения не нова, хотя может быть признана рабочей.

"Строго говоря, множество рейтингов и ренкингов с обширным ассортиментом показателей формируют политтехнологический фон вокруг основного инструмента, принятого на федеральном уровне и утвержденного Указом президента России 28 ноября 2024 года. Это набор Ключевых показателей эффективности губернаторов, включающий 21 пункт. В нем используются как социологические, так и статистические инструменты. Анализ и интерпретация данных KPI губернаторов, приводимых в документе, может при желании отразить и "политический капитал региона", - считает политолог.

Проблема любого KPI, подчеркивает Семенов, заключается в сбалансированности количественных и качественных показателей и тонкой настройке системы измерения, которая требует использования различных коррекций и коэффициентов.

"Это дорого и долго, поэтому в системе современного политического менеджмента количественные показатели нередко преобладают над качественными. Происходит то, что на профессиональном языке принято называть "тирания показателей". В результате реальное положение объекта измерения (например, политический вес региона) искажается и перестает соответствовать действительности. Это повышает риски при принятии управленческих решений", - указал Семенов.

Он подчеркнул: в качестве примера можно рассмотреть электоральные показатели как индикатор KPI губернатора.

"Например, в 2023 году действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с блеском выиграл выборы, набрав 83,83 % голосов избирателей при явке 53,79 %. Это прекрасные количественные показатели, которые можно интерпретировать как высокий уровень доверия населения к главе субъекта. Однако, когда через несколько месяцев Азаров сложил полномочия губернатора, население осталось равнодушным к этому "событию". Конечно, это частный случай, но реакция населения вызывает множество вопросов, среди которых и вопрос о том, насколько количественные (электоральные) показатели реально отражают уровень доверия к политику и могут быть интерпретированы как его политических капитал", - делает вывод эксперт.