Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"

Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
23 сентября 2025 16:26Юрий Станкевич: ""Отработал – уехал". Именно такого подхода к привлечению в Россию мигрантов требуют наши граждане"
25 сентября 2025 13:13Максим Лубяной: "Не уверен, что виноваты только ученики и родители"
25 сентября 2025 13:11Андрей Чугунов: "Комиссия станет первым шагом к защите учителей"
03 апреля 2025 13:41"Я разочарован": Игорь Ларионов — о вылете "Торпедо" из плей-офф
02 октября 2025 18:03Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии"
13 февраля 2025 12:24Захар Прилепин: "Трамп залезет с ногами в нашу Украину"
06 марта 2025 19:56Арсений Гончуков: "Работайте лучше, снимайте, что хотите. Тарковский не виноват в ваших проблемах"
20 марта 2025 17:35Роман Пермяков: "Нижний Новгород умеет проводить события мирового уровня"
03 апреля 2025 15:23Евгений Семенов: "Новый федеральный закон поставил точку в конфликтной ситуации вокруг МСУ"
03 октября 2025 20:16Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
Последние новости рубрики Политика
10 октября 2025 17:17Быстряков возглавил министерство информполитики Нижегородской области
10 октября 2025 15:45Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"
10 октября 2025 15:33Евгений Семенов: "KPI губернатора отражает политический капитал региона"
10 октября 2025 15:30Эксперты назвали индикаторы политического влияния регионов России
10 октября 2025 11:20Депутаты рассмотрели предстоящие поправки в Устав Нижнего Новгорода
09 октября 2025 16:15Коллектив нижегородского Заксобрания отмечен благодарностью Совета Федерации
09 октября 2025 11:59Глеб Никитин вошел в топ "лидеров" по числу дипфейков
07 октября 2025 18:25Сергей Кащенко возглавил Приволжскую электронную таможню
07 октября 2025 10:04Люлин: "Обмен лучшими практиками между регионами – самый эффективный путь развития"
06 октября 2025 18:36Куренков стал министром ЖКХ Нижегородской области без приставки и.о.
Политика

Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"

10 октября 2025 15:45 Политика
Андрей Чугунов: Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт

В начале октября в Нижнем Новгороде побывали сразу три федеральных министра. Так, глава Миннауки РФ Валерий Фальков вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным посетили ИТ-кампус. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ознакомился с работой областной детской клинической больницы и НИИ – СККБ имени Б.А. Королева и проверил ход реализации проекта "Квартал здоровья". А глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов обсудил с главой региона ход выполнения нацпроекта "Молодежь и дети".

О связях политического капитала региона и экономики рассуждает журналист Андрей Чугунов:

"Как говорил классик, "политика есть концентрированное выражение экономики". Поэтому любые индикаторы роста политического капитала (читай, влияния), по которым можно сопоставлять регионы России, имеют экономическую подоплёку. Будь то различные рейтинги и индексы, показатели социальной инфраструктуры или уровень цифровизации. Да даже индекс доверия к власти в значительной степени зависит от наполнения кошельков граждан и количества бытовых "неудобств", вроде плохо работающего общественного транспорта, мозолящих глаза долгостроев или неремонтируемого крыльца у собственного подъезда".

Он задается вопросом: что в итоге перевесит? "Неудобства" или внимание к региону самых высоких начальников? И то, и другое, уверен журналист, скажутся, хоть и по-разному, на экономике региона, а следовательно, и на политическом капитале.

"Мем про "денег нет, но вы держитесь" верен наполовину. Деньги, как показывает практика, есть. Но не для всех. Опять же, вспоминая классику (литературную), можно выделить два основных способа получения денег на насущные нужды: беспрерывно повторяемая мантра "Дай миллион!" и тихая работа по сбору нужных аргументов для получения куда больших сумм в распоряжение региона", - отмечает Чугунов.

По его мнению, Нижегородская область пошла вторым путём, в результате чего вряд ли сейчас кто-то сможет назвать все госпрограммы, пилотные проекты и другие инициативы, в которых регион участвует.

"Потому и едут сюда большие начальники из разных сфер: от президента до отраслевых министров. Они хотят своими глазами увидеть, как здесь расходуют выделенные ими деньги. И, похоже, пока не разочаровываются. В результате положительной обратной связи эффект растёт. Только бы не дошло до резонанса, как это бывает, когда рота солдат марширует по мосту. Эту классику тоже многие помнят", - резюмировал журналист.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Андрей Чугунов Глеб Никитин Политика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных