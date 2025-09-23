Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт" Политика

В начале октября в Нижнем Новгороде побывали сразу три федеральных министра. Так, глава Миннауки РФ Валерий Фальков вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным посетили ИТ-кампус. Министр здравоохранения Михаил Мурашко ознакомился с работой областной детской клинической больницы и НИИ – СККБ имени Б.А. Королева и проверил ход реализации проекта "Квартал здоровья". А глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов обсудил с главой региона ход выполнения нацпроекта "Молодежь и дети".

О связях политического капитала региона и экономики рассуждает журналист Андрей Чугунов:

"Как говорил классик, "политика есть концентрированное выражение экономики". Поэтому любые индикаторы роста политического капитала (читай, влияния), по которым можно сопоставлять регионы России, имеют экономическую подоплёку. Будь то различные рейтинги и индексы, показатели социальной инфраструктуры или уровень цифровизации. Да даже индекс доверия к власти в значительной степени зависит от наполнения кошельков граждан и количества бытовых "неудобств", вроде плохо работающего общественного транспорта, мозолящих глаза долгостроев или неремонтируемого крыльца у собственного подъезда".

Он задается вопросом: что в итоге перевесит? "Неудобства" или внимание к региону самых высоких начальников? И то, и другое, уверен журналист, скажутся, хоть и по-разному, на экономике региона, а следовательно, и на политическом капитале.

"Мем про "денег нет, но вы держитесь" верен наполовину. Деньги, как показывает практика, есть. Но не для всех. Опять же, вспоминая классику (литературную), можно выделить два основных способа получения денег на насущные нужды: беспрерывно повторяемая мантра "Дай миллион!" и тихая работа по сбору нужных аргументов для получения куда больших сумм в распоряжение региона", - отмечает Чугунов.

По его мнению, Нижегородская область пошла вторым путём, в результате чего вряд ли сейчас кто-то сможет назвать все госпрограммы, пилотные проекты и другие инициативы, в которых регион участвует.

"Потому и едут сюда большие начальники из разных сфер: от президента до отраслевых министров. Они хотят своими глазами увидеть, как здесь расходуют выделенные ими деньги. И, похоже, пока не разочаровываются. В результате положительной обратной связи эффект растёт. Только бы не дошло до резонанса, как это бывает, когда рота солдат марширует по мосту. Эту классику тоже многие помнят", - резюмировал журналист.