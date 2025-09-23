Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Общество

Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”

03 октября 2025 17:54 Общество
Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

3 октября на площадке НИУ Президентской академии состоялась Международная научно-практическая конференция "День народного единства и Народное ополчение 1612 года: новые смыслы, ценности, исторические образы" (16+). 

Директор Нижегородского института управления Екатерина Лебедева отметила особое значение мероприятия в преддверии юбилейного празднования. Она подчеркнула, что в этом году День народного единства будет отмечаться уже в двадцатый раз, и этот рубеж позволяет заново осмыслить ценности и исторические образы, связанные с событием.

По ее информации, в дискуссиях приняли участие представители духовенства, историки, политики, общественные и культурные деятели из разных регионов России, а также из Беларуси, Азербайджана, Боснии и Герцеговины. Участники рассматривали вопросы исторической миссии России, образов героизма в разные эпохи и новую парадигму единства, которая в современных условиях приобретает особую актуальность.

Екатерина Лебедева подчеркнула, что попытки западных стран добиться политического и культурного давления на Россию вызывают сплочение общества, как это происходило в начале XVII века. 

"Уверена, что уроки прошлого и его переломных моментов откликаются в сердце каждого, напоминая, как важно единство тыла и фронта, социальное и межнациональное согласие", — сказала Екатерина Лебедева.

Как отметила директор НИУ, обсуждение инструментов сохранения исторической памяти, а также вопросов культурной и информационной политики позволило участникам конференции по-новому взглянуть на значение Дня народного единства.

Теги:
Екатерина Лебедева История РАНХиГС
Архив  |  2025
Архив
