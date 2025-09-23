Олег Трофимов: сокращение платных мест — путь к повышению качества образования Наука

Фото: Кира Мишина

Ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов прокомментировал инициативу Минобрнауки России, согласно которой прием на платные места в вузах будет запрещен, если средний балл ЕГЭ у зачисленных абитуриентов окажется ниже 50. Своим видением он поделился в телеграм-канале.

По мнению Трофимову, предложенная мера не является ограничением. Он считает ее частью более широкой стратегии, направленной на повышение качества и престижа высшего образования. Как отметил ректор, в проекте приказа, опубликованном в открытом доступе, описан целый комплекс изменений по регулированию платного приема.

"Ключевая идея в том, чтобы устранить дисбаланс между запросами рынка труда и специальностями, по которым готовят избыточное количество выпускников с недостаточным уровнем подготовки", - отметил Олег Трофимов.

Ректор ННГУ пояснил, что министерство предлагает ограничить платный прием до 50% от общего количества мест, а также установить лимит на объем платных студентов — не более 15-20% на каждом направлении. Кроме того, предполагается сделать прозрачными как стоимость обучения, так и критерии приёма, исключив необоснованные переплаты.

По словам Трофимова, Минобрнауки стремится найти баланс между доступностью образования, контролем его качества и финансовой устойчивостью вузов.

В то же время он обратил внимание на возможные последствия нововведений.

"В результате нововведений многие вузы – особенно региональные, могут потерять источники финансирования. И это при том, что университеты несут много финансовых обязательств", - считает глава университета.

Ректор ННГУ добавил, что приказ требует детального обсуждения с участием профессионального сообщества.