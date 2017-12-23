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Политика

"Я увидел в Елизавете Солонченко не классического чиновника", - Роман Пономаренко

22 декабря 2017 12:45  [219] Политика
Роман Пономаренко

Роман Пономаренко

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

"Я увидел в Елизавете Солонченко не классического чиновника", - сказал член общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пономаренко, комментируя назначение Солонченко и.п. председателя Гордумы.

"Она человек, на которого возлагалось и возлагается много надежд нижегородцев, как на главу города, призванного развивать город, потому что у Нижнего Новгорода очень большой потенциал", - сказал он.

"Елизавета Солонченко изначально мне очень импонировала как глава города. Мне очень нравится ее инициативность, открытость, умение общаться. На заседаниях Общественной палаты Нижнего Новгорода видно, что человек реагирует на инициативы, прислушивается к различным мнениям", - отметил он.

"Важным проектом, который инициировала Елизавета Игоревна, стало создание Общественной палаты. Много было обсуждений: нужна ли она, правильно ли это было сделано? И сейчас уже можно говорить, что было принято верное решение. В рамках Общественной палаты я сам занимаюсь проектной деятельностью, в частности, по доступной среде, по направлению инклюзивного образования, по социально-предпринимательским проектам, и я думаю, что деятельность эта будет активно развиваться. Мы в рамках Общественной палаты уже много чего сделали, познакомились со многими людьми, с которыми будем работать для города, и этот проект в ближайшее время будет выходить на высокую эффективность", - пояснил Пономаренко.

Напомним, Солонченко была назначена исполняющим полномочия председателя Думы 20 ноября 2017 года.

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