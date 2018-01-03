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Происшествия

Двое младенцев погибли от удушья в Нижегородской области 2 и 3 января

04 января 2018 10:32  [594] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое младенцев погибли от удушья в Нижегородской области 2 и 3 января. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Согласно информации, 2 января 2018 года в селе Туркуши Ардатовского района 30-летняя женщина уложила 1,5-месячную девочку на кровать между собой и мужем. Позже родители обнаружили, что ребенок не подает признаков жизни.

При осмотре тела погибшей девочки следователи видимых телесных повреждений не обнаружили. Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что младенец погиб от асфиксии (удушья). Следователи полагают, что нетрезвый отец во сне по неосторожности мог причинить смерть своей новорожденной дочери. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования действиям 52-летнего мужчины будет дана принципиальная юридическая оценка.

Кроме того, 3 января в Арзамасском районе в селе Мотовилово предположительно при аналогичных обстоятельствах погиб 9-месячный мальчик. В настоящее время следователи работают на месте происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

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