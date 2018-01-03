Грузовик и легковой автомобиль столкнулись утром 6 января в Починковском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Грузовик MAN и легковой автомобиль ВАЗ 2114 столкнулись утром 6 января 2018 году в Починковском районе Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о ДТП поступило в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Нижегородской области в 8:15. ДТП произошло на 211 км федеральной трассы "Нижний Новгород – Саратов".

В сообщении говорится, что в ДТП есть пострадавшие. На место происшествия незамедлительно были направлены оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, пожарно-спасательные подразделения.

Для предотвращения возгорания силами пожарно-спасательных подразделений был произведен смыв топлива, а также проводились работы по деблокации. На место происшествия также выехали психологи ГУ МЧС России по Нижегородской области для оказания психологической помощи родственникам.

Всего в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия было задействовано 32 человека, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России – шесть человек и две единицы техники.

Причина дорожно-транспортного происшествия – устанавливается.