Грузовик и легковой автомобиль столкнулись утром 6 января в Починковском районе Нижегородской области

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Грузовик MAN и легковой автомобиль ВАЗ 2114 столкнулись утром 6 января 2018 году в Починковском районе Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации, сообщение о ДТП поступило в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Нижегородской области в 8:15. ДТП произошло на 211 км федеральной трассы "Нижний Новгород – Саратов".
В сообщении говорится, что в ДТП есть пострадавшие. На место происшествия незамедлительно были направлены оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, пожарно-спасательные подразделения.
Для предотвращения возгорания силами пожарно-спасательных подразделений был произведен смыв топлива, а также проводились работы по деблокации. На место происшествия также выехали психологи ГУ МЧС России по Нижегородской области для оказания психологической помощи родственникам.
Всего в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия было задействовано 32 человека, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России – шесть человек и две единицы техники.
Причина дорожно-транспортного происшествия – устанавливается.
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