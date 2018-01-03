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Десять человек погибли в ДТП во время новогодних праздников с 1 по 8 января в Нижегородской области. Об этом отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону сообщил 9 января 2018 года.
Согласно информации, в этот период на нижегородских дорогах было зарегистрировано 53 ДТП c пострадавшими людьми. Травмы различной степени тяжести получили 69 человек.
В Нижнем Новгороде произошло 16 ДТП с пострадавшими, в которых погиб один человек и 17 человек получили ранения. В регионе произошло 25 ДТП с наездами на пешеходов.
В целом 1 – 8 января в области зарегистрировано 597 ДТП с материальным ущербом, в том числе в Нижнем Новгороде - 335.
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