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Происшествия

Десять человек погибли в ДТП во время новогодних праздников с 1 по 8 января в Нижегородской области

09 января 2018 11:58  [175] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Десять человек погибли в ДТП во время новогодних праздников с 1 по 8 января в Нижегородской области. Об этом отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону сообщил 9 января 2018 года.

Согласно информации, в этот период на нижегородских дорогах было зарегистрировано 53 ДТП c пострадавшими людьми. Травмы различной степени тяжести получили 69 человек.

В Нижнем Новгороде произошло 16 ДТП с пострадавшими, в которых погиб один человек и 17 человек получили ранения. В регионе произошло 25 ДТП с наездами на пешеходов.

В целом 1 – 8 января в области зарегистрировано 597 ДТП с материальным ущербом, в том числе в Нижнем Новгороде - 335.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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