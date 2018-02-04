Глава Приокского района Нижнего Новгорода Виталий Ковалев избран главой администрации Кстовского района Политика

Виталий Ковалев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Глава Приокского района Нижнего Новгорода Виталий Ковалев избран главой администрации Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Земского собрания района 6 февраля 2018 года.

Вместе с Ковалевым на этот пост претендовали и.о. председателя КУМИ администрации Кстовского района Дмитрий Зимин и начальник территориального отдела министерства внутренней политики области Алексей Поспелов. В ходе представления кандидатов руководители фракций "Единая Россия" и КПРФ заявили, что фракции приняли решение поддержать Виталия Ковалева.

Всего на заседании Земского собрания присутствовали 29 депутатов из 31. За Ковалева проголосовали 29 депутатов, за Поспелова и Зимина - ни один, против – 25 и 11 человек соответственно. Присутствовавший на заседании и.о. замгубернатора Роман Антонов поблагодарил депутатов за такое решение.

Кандидаты в ходе заседания представили свои программы на пост главы администрации. По итогам выступления депутат Иван Зверев спросил Дмитрия Зимина, планирует ли он уменьшать "раздутый штат администрации, в котором более 200 человек". Зимин на это ответил, что "оптимизация ведется, и при избрании он будет менять структуру".

Депутат Евгений Федотов, в свою очередь, спросил Алексея Поспелова, каким образом при избрании он планирует увеличить доходную базу района. "Необходимо проводить работы по введению в эксплуатацию жилых зданий, которые жители построили, но не ввели. Это серьезные объекты налогообложения", - отметил Поспелов.

Также депутаты спросили у Виталия Ковалева, "выдвигают его или задвигают". "Для вас это повышение или понижение?", - поинтересовались депутаты. Ковалев заявил, что "это не понижение или повышение, а серьезное направление работы". В случае избрания депутаты попросили Ковалева обратить особое внимание на проблему очередности в выделении земель многодетным семьям.

Кроме того, депутат Евгений Федотов поинтересовался, где Ковалев проживает фактически, на что тот ответил - в Канавинском районе. "Насколько вам удобно будет ежедневно ездить оттуда, не планируете переезжать?",- спросил Федотов. Сам Ковалев затруднился ответить на этот вопрос. "Евгений Глебович квартиру просто сдает",- пошутил депутат Заксобрания Нижегородской области Алексей Коваленко, присутствующий на заседании.

Напомним, что конкурс по избранию главы администрации района прошел 31 января 2018 года. Не были допущены после проверки документов временно безработный Александр Фролов (ранее – замначальника отдела МКУ "АТО Кстовского района") и депутат Гордумы Кстова Владимир Байдуков.

Напомним также, что 14 ноября 2017 года Земское собрание согласовало отставку Кирилла Культина с должности главы администрации. С 6 сентября 2017 года он находится под арестом по подозрению в получении взятки. Сам Культин свою вину не признаёт и считает это провокацией. Его адвокаты пытались обжаловать арест, но безуспешно. Арест Культину продлен до 5 февраля.