Два кандидата выбыли из конкурса на главу администрации Кстовского района Нижегородской области после проверки документов Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Два кандидата выбыли из конкурса на главу администрации Кстовского района Нижегородской области после проверки документов. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В закрытом режиме конкурс шел более двух часов. Не допущены после проверки документов Александр Фролов и Владимир Байдуков. Сейчас оставшиеся три кандидата начали озвучивать свои программы, эта часть конкурса уже проходит в открытом для СМИ режиме.

Напомним, что всего заявки на конкурс подали пять человек: глава Приокского района Виталий Ковалев, депутат Гордумы Кстова Владимир Байдуков, и.о. председателя КУМИ администрации Кстовского района Дмитрий Зимин, начальник территориального отдела министерства внутренней политики Нижегородской области Алексей Поспелов, временно безработный Александр Фролов (ранее – замначальника отдела МКУ "АТО Кстовского района", участвовал в конкурсе по избранию главы администрации Нижнего Новгорода в 2015 году, - прим. НИА "Нижний Новгород").

В конкурсную комиссию от врио губернатора входили замдиректора государственно-правового департамента области Наталья Перкалёва, начальник управления государственной гражданской и муниципальной службы Светлана Капралова, начальник управления политического анализа министерства внутренней политики Николай Костюкович и начальник территориального отдела "Центр" анализа министерства внутренней политики Елена Проскурина, от Думы г.Кстово - глава города Михаил Гоголев и депутат Федор Зимин, от Земского собрания - глава района Алексей Кузнецов и депутат Иван Зверев.

Напомним также, что 14 ноября 2017 года Земское собрание согласовало отставку Кирилла Культина с должности главы администрации. С 6 сентября 2017 года он находится под арестом по подозрению в получении взятки. Сам Культин свою вину не признаёт и считает это провокацией. Его адвокаты пытались обжаловать арест, но безуспешно. Арест Культину продлен до 5 февраля.