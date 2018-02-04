"Мы выступаем за то, чтобы ко власти в Кстове пришел хозяйственник, насмотрелись уже политиков", - Роман Антонов Политика

Роман Антонов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Мы выступаем за то, чтобы ко власти в Кстове пришел хозяйственник, насмотрелись уже политиков", - об этом заявил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Роман Антонов на заседании Земского собрания Кстовского района, обращаясь к депутатам перед избранием главы администрации района 6 февраля 2018 года.

По его словам, правительство региона готово работать с любым главой, которого выберут депутаты. "Мы за то, чтобы во власть пришли хозяйственники, хватит уже политиков, насмотрелись. Кстовский район всегда был передовиком по социально-экономическому развитию, и обидно, что его немного лихорадит", - подчеркнул Антонов.

И.о. замгубернатора обратил особое внимание на то, что "району необходимо разбираться с доходной частью бюджета, с минфином по всем нормативам",- отметил Роман Антонов.

Напомним, что на выборах главы администрации Кстовского района участвуют три кандидата: глава Приокского района Нижнего Новгорода Виталий Ковалев, и.о. председателя КУМИ администрации Кстовского района Дмитрий Зимин и начальник территориального отдела министерства внутренней политики области Алексей Поспелов. Не были допущены после проверки документов временно безработный Александр Фролов (ранее – замначальника отдела МКУ "АТО Кстовского района") и депутат Гордумы Кстова Владимир Байдуков.

Напомним также, что 14 ноября 2017 года Земское собрание согласовало отставку Кирилла Культина с должности главы администрации. С 6 сентября 2017 года он находится под арестом по подозрению в получении взятки. Сам Культин свою вину не признаёт и считает это провокацией. Его адвокаты пытались обжаловать арест, но безуспешно. Арест Культину продлен до 5 февраля.