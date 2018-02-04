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Политика

Виталий Ковалев приступит к обязанностям главы администрации Кстовского района Нижегородской области 14 февраля

06 февраля 2018 12:00  [199] Политика
Виталий Ковалев

Виталий Ковалев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Виталий Ковалев приступит к обязанностям главы администрации Кстовского района Нижегородской области с 14 февраля 2018 года. Об этом сообщил глава района Алексей Кузнецов на заседании Земского собрания 6 февраля, на котором был избран новый глава райадминистрации.

По его словам, Ковалев сам выступил с просьбой начать работу на новом месте с 13 февраля. Он подчеркнул, что в этот день будет заключен контракт. "Мне нужно уволиться с предыдущего места работы, передать дела и приступить к новой работе", - пояснил Ковалев.

Депутаты, в свою очередь, предложили Ковалёву приступить к обязанностям с 14 февраля, против чего он не стал возражать.

Как добавили НИА "Нижний Новгород" в горадминистрации, в случае отставки Ковалева с поста главы района автоматически и.о. главы назначается первый заместитель, "если не будет принято других кадровых решений". Первым замглавы Приокского района сейчас является Михаил Шатилов.

Напомним, вместе с Ковалевым на этот пост претендовали и.о. председателя КУМИ администрации Кстовского района Дмитрий Зимин и начальник территориального отдела министерства внутренней политики области Алексей Поспелов.

Конкурс по избранию главы администрации района прошел 31 января 2018 года. Не были допущены после проверки документов временно безработный Александр Фролов (ранее – замначальника отдела МКУ "АТО Кстовского района") и депутат Гордумы Кстова Владимир Байдуков.

Напомним также, что 14 ноября 2017 года Земское собрание согласовало отставку Кирилла Культина с должности главы администрации. С 6 сентября 2017 года он находится под арестом по подозрению в получении взятки. Сам Культин свою вину не признаёт и считает это провокацией. Его адвокаты пытались обжаловать арест, но безуспешно. Арест Культину продлен до 5 февраля.

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