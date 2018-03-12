"Форум "День поставщика" необходимо проводить для того, чтобы создавалась реальная конкуренция", - Павел Солодкий Бизнес

Павел Солодкий Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Форум "День поставщика" необходимо проводить для того, чтобы создавалась реальная конкуренция", - считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель нижегородского регионального отделения "Деловой России" Павел Солодкий.

Об этом он сообщил, комментируя итоги форума "День поставщика" прошедшего в Нижнем Новгороде 13 марта 2018 года.

"В послании Президента РФ говорилось о том, что необходимо развивать малый и средней бизнес, а одной из эффективных мер в этом направлении может стать увеличение процента участия малого и среднего бизнеса в закупках муниципалитетов и госкорпораций. Поэтому форум "День поставщика" является важным этапом просветительской работы с предпринимательским сообществом. Такие мероприятия необходимо проводить для того, чтобы создавалась реальная конкуренция, чтобы люди понимали, как регистрироваться на электронной площадке и участвовать в торгах", - отметил Солодкий.

Бизнес-обмудсмен подчеркнул, что всецело поддерживает проведение форума и надеется, что эта дискуссионная площадка станет регулярной.

"В то же время, хочу отметить, что аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей совместно с прокуратурой области активно наблюдает за процессами погашения задолженности муниципалитетов перед предпринимателями, которые выполнили ту или иную поставку или услугу по контракту. Очень важно производить расчеты в указанные сроки – 30 дней, поскольку любые просрочки приводят к дополнительным трудностям для предпринимателя, в том числе к задержке в выплате зарплаты, налогов, кредитов и т.д. Важно, чтобы в данном вопросе власть и бизнес двигались на встречу друг другу. Тогда и город сможет получить более качественные и дешевые услуги, и предприниматели смогут развивать свой бизнес в партнерстве с муниципалитетом", - добавил он.