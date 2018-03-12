"Почти вся современная нижегородская интернет-журналистика вышла из НИА "Нижний Новгород", - Елизавета Солонченко Общество

Елизавета Солонченко Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Почти вся современная нижегородская интернет-журналистика вышла из НИА "Нижний Новгород", - считает заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода, экс-глава областного центра Елизавета Солонченко.

15 марта 2018 года НИА "Нижний Новгород" исполняется 12 лет. В этот день в 2006 году была опубликована первая новость на сайте данного информационного агентства, ставшего фактическим правопреемником НТА - старейшей ленты новостей в Нижегородской области.

"Не будет преувеличением сказать, что из НИА "Нижний Новгород" (в девичестве НТА) вышла почти вся современная нижегородская интернет-журналистика – то, что сейчас принято называть "Медиа 2.0". За долгие 12 лет агентство сумело сохранить и лицо, и имидж. В эпоху fake news НИА "Нижний Новгород" остается оплотом здравомыслия и достоверности. Если новость опубликована на НИА - значит, это действительно проверенная информация, а не утка или слух. За что и ценим", - отметила Елизавета Солонченко.