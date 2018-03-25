Прокуратура опасается неисполнения сроков по строительству метро и ремонту фасадов к ЧМ в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Прокуратура опасается неисполнения сроков по строительству метро и ремонту фасадов к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде. Об этом начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Нижегородской области Дмитрий Трусов сообщил в ходе пресс-конференции 27 марта 2018 года.



По его словам, ведомство будет контролировать фактическое исполнение работ из-за угрозы срыва сроков сдачи готовых объектов. В частности, речь идет о своевременной сдаче в эксплуатацию станции метро "Стрелка", ремонтной кампании фасадов домов на протокольных маршрутах, так как на данный момент "сроки исполнения вызывают опасения".



Напомним, что управление госохраны ОКН Нижегородской области намерено упростить согласование ремонта фасадов в преддверии ЧМ.

Также сообщалось, что правительство РФ намерено выделить из резервного фонда 645,5 млн рублей Нижегородской области на строительство метро.



Контракт стоимостью 10,396 млрд рублей на строительство метро до станции "Стрелка" был заключен в марте 2015 года с ООО "Управление строительства – 620" ("СК "УС-620"). П факту мошенничества при строительстве расследуется уголовное дело.



Замглавы горадминистрации Анатолий Молев 13 марта 2018 года сообщал о том, что готовность станции метро "Стрелка" составляет 77%. И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Антон Аверин 15 марта сообщил, что готовность "Стрелки" составляет 94%, и что сроки ее сдачи никаких опасений не вызывают.