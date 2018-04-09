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Происшествия

Апелляционный суд запретил деятельность игрового клуба в Семёнове Нижегородской области

09 апреля 2018 11:53  [712] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд апелляционной инстанции запретил деятельность игрового клуба в Семёнове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 9 апреля 2018 года.

Прокуратура установила, что азартные игры проводились под видом компьютерных игр и оказания развлекательных услуг.

Прокуратура по результатам проверки направила иск в городской суд, но в требованиях прокурора было отказано. Суд указал на отсутствие достаточных доказательств, подтверждающих, что аппараты, находящиеся в клубе, являются игровыми.

Надзорное ведомство обжаловало решение в областном суде. Судебной коллегией по гражданским делам Нижегородского облсуда было отменено решение суда первой инстанции, по делу принято новое положительное решение, деятельность клуба запрещена.

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