Апелляционный суд запретил деятельность игрового клуба в Семёнове Нижегородской области Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд апелляционной инстанции запретил деятельность игрового клуба в Семёнове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 9 апреля 2018 года.

Прокуратура установила, что азартные игры проводились под видом компьютерных игр и оказания развлекательных услуг.

Прокуратура по результатам проверки направила иск в городской суд, но в требованиях прокурора было отказано. Суд указал на отсутствие достаточных доказательств, подтверждающих, что аппараты, находящиеся в клубе, являются игровыми.

Надзорное ведомство обжаловало решение в областном суде. Судебной коллегией по гражданским делам Нижегородского облсуда было отменено решение суда первой инстанции, по делу принято новое положительное решение, деятельность клуба запрещена.