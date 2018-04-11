"Нетворческие профессии будут отмирать, искусственный интеллект заменит рутинные вещи", - Валерий Зусман Общество

Валерий Зусман Фото: НИУ ВШЭ

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Нетворческие профессии будут отмирать, искусственный интеллект заменит рутинные вещи", - такое мнение высказал директор филиала НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Валерий Зусман на пресс-конференции 12 апреля 2018 года по теме востребованности тех или иных профессий в будущем.

Он заметил, что исчезновение некоторых профессий имеет очень серьезные последствия, но заменить креативного человека с критическим мышлением, способного в групповой работе реализовать свои способности, ничто не способно.

"Новое амплуа, которое нам видится – это "дата-сайентист", то есть человек, который занимается анализом больших массивов данных. Также в будущем будет востребован "архитектор предприятия" – человек, который занимается бизнес-процессами на стыке бизнеса, IT-технологий и управления. Специалистов такого уровня нужно готовить. Будущее также за мультипредметными зонами, при любом риске, который возникает на стыках областей. Мы сейчас сотрудничаем с нашими уважаемыми коллегами в области нейрохирургии, IT-технологий и нейролингвистики. К примеру, когда проводят нейрохирургическую операции, где участвуют нейролингвисты. Это делается для того, чтобы нейрохирург не затронул те зоны, которые отвечают за речь. Для этого надо говорить с человеком во время операции. Отсюда и название - "операции с пробуждением", - отметил Зусман.

Представители вузов рассказали, в связи с какими процессами те или иные новые специальности появляются в университетах. "Не хватает специалистов, работа которых связана с информационными технологиями. Государство готово увеличить бюджетные места по этим направлениям обучения. Ни одно направление подготовки не открывается по красивому названию. Проводится работа внутри университета, а также с работодателями с точки зрения того, какой специалист им нужен", - сказал проректор ННГУ-НИУ им. Лобачевского Никита Авралев.

"Одно дело вакантные места, которые возникают по тем или иным причинам, другое – планирование кадровой политики. В педагогических сообществах России начинается смена поколений. Система кадрового планирования находится на пике изменений, которые, я думаю, приведут к появлению точной науки и дадут возможность управлять кадровым потенциалом в сфере образования", - заметил ректор НГПУ им. Минина Александр Федоров.

Специалисты управления по труду и занятости населения Нижегородской области обратили внимание, что в последнее время наблюдается увеличение спроса на профессии в сфере туризма. "Наибольший спрос, исходя из поступивших в службу занятости вакансий, наблюдается в сферах обрабатывающего производства, спрос на инженеров и высококвалифицированных рабочих. Есть потребность в здравоохранении, образовании, оптовой и розничной торговле, строительстве. На рынке труда по-прежнему востребованы специалисты IT-технологий. Актуален спрос в сфере услуг, ресторанного и гостиничного бизнеса. В Нижегородской области будет развиваться туризм, поэтому востребованы специалисты в сфере обслуживания, менеджеры по туризму, специалисты по работе с автоматическими системами бронирования билетов и переводчики", - поделилась информацией заместитель руководителя управления по труду области Татьяна Антонова.