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Политика

Президент РФ Владимир Путин встретится с избранным губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 18 сентября

18 сентября 2018 13:21  [67] Политика

Фото: сайт администрации президента РФ

Президент РФ Владимир Путин встретится с избранным губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным 18 сентября 2018 года. Как сообщил ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин встретится с избранными в единый день голосования, главами субъектов России.

Встреча планируется во второй половине дня.

Напомни, Глеб Никитин одержал победу на выборах 9 сентября с результатом в 67,75%. Церемония вступления в должность губернатора Нижегородской области назначена на 26 сентября.

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