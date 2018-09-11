Нижний сегодня: главные события дня Общество

Дума Нижнего Новгорода утвердила увеличение бюджета почти на 200 млн рублей в сентябре

Доходы бюджета увеличились на сумму 195,925 млн рублей, расходы – на 195,788 млн рублей. В том числе, в статью расходов включено приобретение новогодней ели и украшений для неё за 10 млн рублей. С учетом изменений, доходы бюджета составят 32 млрд 937 млн рублей, расходы – 34 млрд 130 млн рублей, размер дефицита незначительно уменьшится и составит 1 млрд 192 млн рублей.

Правительство РФ выделило 325 млн рублей четырём городам Нижегородской области на благоустройство

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, распределяющее дотации в размере 4,9 млрд рублей между 43 субъектами федерации. Седства выделены для реализации проектов благоустройства в 80 городах – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В том числе 325 млн рублей будет направлено четырём городам Нижегородской области: Арзамас, Саров, Выкса и Семенов.

Международный Digital Summit открылся в Нижнем Новгороде

Международный Digital Summit открылся в Нижнем Новгороде 19 сентября 2018 года. Форум является продолжением традиционных бизнес-форума и IT-форума. Ключевая тема цифрового саммита – цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни. В рамках Digital Summit, в частности, планируется обсудить различные вопросы, связанные с направлением "Умный регион" национального проекта "Цифровая экономика РФ".

Дума Нижнего Новгорода утвердила изменения в структуре городской администрации

Согласно изменениям, в структуре мэрии появятся советники главы города для выполнения отдельных проектов. Также помимо советников в администрации вводится еще одна новая должность - заместитель руководителя аппарата главы города. Кроме того, упраздняется должность одного из заместителей главы администрации, который должен был отвечать за работу департамента экономического развития, а также департамента предпринимательства.

Военный МИГ-31 разбился в лесах Нижегородской области

Истребитель МИГ-31 разбился в лесах Нижегородской области, полет выполнялся без боекомплекта, оба летчика катапультировались. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Воздушное судно выполняло планово-тренировочный полет. Истребитель после падения взорвался и полностью сгорел.