Нижний сегодня: главные события дня Общество

"Много предложений выработано на Госсовете, которые помогут избежать недостатков в планировании нацпроектов", - Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Государственного совета 23 ноября, а после него рассказал, какие вопросы обсуждались в ходе заседания и на какой стадии выполнения "майских указов" президента РФ сейчас находится Нижегородская область.

Алексей Карапузов: "Основные приоритеты информационного развития города - это транспорт, ЖКХ и образование"

На сайте НИА "Нижний Новгород" опубликовано интервью самого молодого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по информационным технологиям - 29-летнего Алексея Карапузова, прибывшего из Москвы. Недавно назначенный замглавы города в интервью рассказал, какие задачи стоят перед ним и созданным в апреле текущего года ведомством, которым он управляет.

Первый замминистра здравоохранения Нижегородской области Ольга Ермилова покинула пост 23 ноября

Согласно информации, Ольга Ермилова оставила должность на основании своего заявления об увольнении.

Нижегородский "ЕЦМЗ" планирует провести модернизацию школьных пищеблоков

Нижегородский "Единый центр муниципального заказа", который недавно выиграл конкурс по выбору единого организатора школьного питания в 143 нижегородских школах, планирует модернизировать школьные пищеблоки после того, как руководителю ЕЦМЗ поступили жалобы от родителей учеников.

Нижегородская область разместила облигации на 10 млрд рублей; спрос превысил предложение в 2 раза

Как сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, такой высокий спрос на облигации обусловлен доверием инвесторов к региону.

ГУАД объявило аукцион на строительство дороги Неклюдово - Золотово в Нижегородской области

Работы начнутся в январе 2019 года, а завершатся – в октябре 2020 года.

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в г.о. Семёновский Нижегородской области 22 ноября

Женщина-водитель автомобиля Volkswagen не справилась с управлением, выехала на "встречку" и совершила столкновение с автобусом ПАЗ 32053