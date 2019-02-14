"Власти и депутаты стараются сделать максимально прозрачной работу новой системы по вывозу мусора", - Владислав Атмахов

Популярные комментарии за год
31 марта 2018 09:56  [17637] "Беспощадная экономическая статистика была озвучена на Столыпинском форуме ", - Денис Лабуза
19 марта 2018 15:55  [11668] "Мы стали свидетелями ряда неожиданностей в Нижегородской области 18 марта ", - Александр Прудник
15 июня 2018 17:13  [11479] "Продолжительность жизни мужчин-нижегородцев – 67 лет, повышать сейчас пенсионный возраст – аморально", - Александр Курдюмов
07 июля 2018 13:10  [7422] "Футбольный праздник может закончиться "политическим похмельем", – эксперт-мониторинг событий недели от "Минин-центра"
21 июля 2018 12:44  [6629] "Уход Михаила Бабича – новые возможности для России и вызовы для Нижегородской области", – эксперт-мониторинг "Минин-центра"
07 мая 2018 13:47  [6294] "Не исключено, что на выборах губернатора в Нижегородской области будут фигуры экзотические", - Александр Суханов
12 июля 2018 13:51  [6222] "Пенсионной реформе ни в коем случае нельзя случиться в том моменте, в котором ее предлагают", - Владислав Атмахов
12 апреля 2018 17:43  [5691] "Историческая справедливость восторжествовала", - Дмитрий Каргин
14 апреля 2018 10:58  [4862] "Такое ощущение, что в регионе идет охота на ведьм", - Роман Лаптев
12 апреля 2018 17:49  [4669] "Мы подошли к поворотной точке в деморализованном, демобилизованном, экономически деградированном состоянии", - Владислав Егоров
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2019 11:58  [3788] Устроившие танцы у Вечного огня в Арзамасе молодожены извинились за свой поступок
24 февраля 2019 10:43  [289] Леса Нижегородской области поставят на кадастровый учет
23 февраля 2019 16:28  [301] НРО "Единой России" в День защитника Отечества провело флешмоб "Звезда" в Нижнем Новгороде
23 февраля 2019 13:43  [649] Российская гильдия пекарей и кондитеров проведет в Нижнем Новгороде выставку "Продуктовый мир – 2019"
23 февраля 2019 11:37  [461] Нижегородские МФЦ по итогам 4 квартала 2018 года показали высокий уровень эффективности
23 февраля 2019 11:13  [392] Две самки северного оленя прибыли из питомника Московского зоопарка в Керженский заповедник
23 февраля 2019 11:06  [381] Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем защитника Отечества
23 февраля 2019 10:10  [512] "23 февраля – это праздник достойных и сильных людей", - Евгений Лебедев
23 февраля 2019 09:43  [544] "История Нижнего Новгорода пронизана военными традициями", - Дмитрий Барыкин
23 февраля 2019 09:32  [430] "Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто оберегает нашу Родину", - Денис Москвин
Общество

"Власти и депутаты стараются сделать максимально прозрачной работу новой системы по вывозу мусора", - Владислав Атмахов

21 февраля 2019 16:47  [1180] Общество
Владислав Атмахов

Владислав Атмахов

Фото: НИА Нижний Новгород

"Власти, депутаты и эксперты стараются сделать максимально прозрачной работу новой системы по вывозу мусора", - сказал председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания региона Владислав Атмахов, комментируя послание президента Федеральному собранию.

"Новую систему вывоза мусора и правительство Нижегородской области, и комитет по экологии Законодательного собрания, и заинтересованные экологи стараются сделать наиболее прозрачной для жителей", - добавил он.

"Работа идет, она активная и двусторонняя. Мы слышим население и тут же ему отвечаем и помогаем. Я бы сказал, что мы работаем на опережение указа, данного президентом. Если возникают какие-то вопросы, они решаются в оперативном порядке", - отметил председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания региона

"За последние полтора месяца ко мне, как к председателю комитета, обратились раз десять. И в каждом случае мы выходили на ответственных региональных операторов, и они тут же устраняли возникающие проблемы", - пояснил Владислав Атмахов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мнения ТБО
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph