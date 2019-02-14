"Власти и депутаты стараются сделать максимально прозрачной работу новой системы по вывозу мусора", - Владислав Атмахов

Владислав Атмахов
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"Власти, депутаты и эксперты стараются сделать максимально прозрачной работу новой системы по вывозу мусора", - сказал председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания региона Владислав Атмахов, комментируя послание президента Федеральному собранию.
"Новую систему вывоза мусора и правительство Нижегородской области, и комитет по экологии Законодательного собрания, и заинтересованные экологи стараются сделать наиболее прозрачной для жителей", - добавил он.
"Работа идет, она активная и двусторонняя. Мы слышим население и тут же ему отвечаем и помогаем. Я бы сказал, что мы работаем на опережение указа, данного президентом. Если возникают какие-то вопросы, они решаются в оперативном порядке", - отметил председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания региона
"За последние полтора месяца ко мне, как к председателю комитета, обратились раз десять. И в каждом случае мы выходили на ответственных региональных операторов, и они тут же устраняли возникающие проблемы", - пояснил Владислав Атмахов.
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