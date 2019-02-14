"Власти и депутаты стараются сделать максимально прозрачной работу новой системы по вывозу мусора", - Владислав Атмахов Общество

Владислав Атмахов Фото: НИА Нижний Новгород

"Власти, депутаты и эксперты стараются сделать максимально прозрачной работу новой системы по вывозу мусора", - сказал председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания региона Владислав Атмахов, комментируя послание президента Федеральному собранию.

"Новую систему вывоза мусора и правительство Нижегородской области, и комитет по экологии Законодательного собрания, и заинтересованные экологи стараются сделать наиболее прозрачной для жителей", - добавил он.

"Работа идет, она активная и двусторонняя. Мы слышим население и тут же ему отвечаем и помогаем. Я бы сказал, что мы работаем на опережение указа, данного президентом. Если возникают какие-то вопросы, они решаются в оперативном порядке", - отметил председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания региона

"За последние полтора месяца ко мне, как к председателю комитета, обратились раз десять. И в каждом случае мы выходили на ответственных региональных операторов, и они тут же устраняли возникающие проблемы", - пояснил Владислав Атмахов.