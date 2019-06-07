Нижний сегодня: главные события дня Общество

Экспертная комиссия отберет кандидатов в резерв управленческих кадров Нижегородской области в сфере госохраны ОКН

Экспертная комиссия отберет кандидатов в резерв управленческих кадров Нижегородской области в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 11 июня 2019 года. Каждый из девяти кандидатов, помимо защиты собственной программы, должен будет предложить вариант решения поставленной нижегородцами задачи.

Рабочие ГАЗа провели пикет против американских санкций у посольства США в Москве

Организатором пикета выступили члены рабочего совета ГАЗа. Ранее владелец ГАЗа Олег Дерипаска говорил, что сейчас для автомобилестроительного холдинга "настали тяжелые времена", и если действия санкций продолжатся, то у ГАЗа "нет шансов выжить".

Нижегородский Водоканал инвестирует 2 млрд рублей в развитие системы водоснабжения

В частности, планируется внедрение системы углевания воды, что особенно актуально для потребителей во время паводка. В 2019 – 2020 годах также планируется реконструкция 150 городских водопроводных станций.

Аэрофлот 10 июня отменил рейс Нижний Новгород-Москва с использованием самолета Sukhoi Superjet

Причины отмены рейса не указываются, однако это уже не первая отмена рейса Аэрофлота с использованием Sukhoi Superjet 100. В начале мая в московском аэропорту Шереметьево самолет этой модели совершил аварийную посадку и загорелся. В результате крушения воздушного судна погибли более 40 человек.

Сотрудники нижегородской ГИБДД уничтожили 46% данных с камер фотофиксации

Такие действия сотрудников ГИБДД неправомерны, поскольку нарушают принцип неотвратимости наказания и освобождают правонарушителей от установленной законом ответственности.

Названы аналоговые каналы, которые продолжат работать в Нижегородской области, несмотря на переход на "цифру"

С 10 июня в Нижегородской области окончательно прекращено аналоговое вещание федеральных каналов. Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр назвал аналоговые каналы, которые продолжат работать в регионе, несмотря на переход на "цифру".

Двадцать тысяч человек посетили международный фестиваль академической музыки "Opus 52" в Нижегородском кремле

Фестиваль современной академической музыки прошел в Нижнем Новгороде 8 июня. Помимо того, что его посетили 20 тысяч человек, ещё около 100 тысяч человек следили за прямой трансляцией в социальной сети "ВКонтакте".