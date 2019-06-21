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Общество

"Когда жители обращаются к власти, то это стимулирует регоператоров активнее реагировать на заявки", - Владислав Атмахов

20 июня 2019 15:10  [458] Общество
Владислав Атмахов

Владислав Атмахов

Фото: НИА Нижний Новгород

"Когда жители обращаются на все уровни власти, это стимулирует регоператоров активнее реагировать на заявки", - сказал депутат законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по экологии и природопользованию Владислав Атмахов, комментируя вопросы о содержании мусорных контейнеров и о ходе реформы обращения с ТКО, которые были заданы на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Ни одна крупная реформа не проходит гладко. Сегодня мы видим, что в Нижегородской области эта работа продолжается, и на фоне других регионов страны наша область выглядит неплохо. Радует активность жителей, которые не молчат о недочетах, участвуют и в волонтерских акциях, и в первых проектах по раздельному сбору мусора", - добавил Владислав Атмахов.

"Люди правы, обращаясь на все уровни власти для решения своих бытовых, на первый взгляд частных, вопросов. И "мусорная реформа" - не исключение. Это стимулирует региональных операторов включаться по-максимуму, активно реагировать на обращения. В конечном итоге это совместный путь по встраиванию цивилизованной системы обращения с бытовыми отходами", - считает он.

"Мы вместе должны перестроить весь алгоритм сбора и утилизации ТКО, вывести "мусорные потоки" из тени, правильно организовать их размещение, обезвреживание и утилизацию. В перспективе нескольких лет предстоит избавиться от стихийных свалок в лесополосах, поймах рек и оврагах. А на следующем этапе состоится переход к раздельному сбору мусора и наращиванию доли его переработки. Наша общая задача, наша обязанность перед детьми и внуками – сформировать современную и экологически безопасную систему обращения с отходами", - подытожил специалист.

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