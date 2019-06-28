"Молодость – это прекрасное время экспериментов и открытий, стремления к самореализации", – Дмитрий Барыкин Общество

Фото: из личного архива

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравил нижегородцев с Днем молодежи, который отмечают в этом году 27 июня 2019 года.

"Это праздник молодых, активных, творческих, талантливых, позитивных, жизнелюбивых и ярких людей, всегда готовых к переменам и стремящихся к развитию. Именно такими нам хочется видеть тех, кто придет нам на смену.

Молодость – это прекрасное время экспериментов и открытий, полета мечты и дерзаний, стремления к независимости и самореализации. Молодежь – это главный ресурс нашего города. Их целеустремленность, способность к нестандартному мышлению и пытливость ума убеждают, что Нижний Новгород ждет блестящее будущее. Мы гордимся молодыми нижегородцами, которые уже сегодня добиваются высоких результатов в науке, культуре, спорте и в общественной деятельности.

Городская Дума Нижнего Новгорода всегда уделяла большое внимание вопросам создания благоприятных условий для успешной реализации потенциала молодых нижегородцев в самых разных сферах. Именно при городской Думе была создана Молодежная палата Нижнего Новгорода, которая объединила самых инициативных и созидательно настроенных нижегородцев. Депутаты поддерживают их новые идеи и помогают осуществлять смелые проекты", - отмечается в поздравлении.