Нижний сегодня: главные события дня Общество

Елена Лекомцева назначена замглавы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству

Директор департамента транспорта Нижнего Новгорода Елена Лекомцева станет также исполнять обязанности замглавы города по транспорту и дорожному хозяйству. Она вступит в эту должность с 8 июля 2019 года.

Более 7 тысяч нижегородских пациентов получили консультации врачей из "Поездов здоровья"

"Поезда здоровья" возобновили свою работу в этом году в апреле, а в прошлом году мобильные лаборатории посетили около 140 населенных пунктов Нижегородской области. Сейчас «поезда» уже обследовали более 7 тысяч нижегородских пациентов.

Роман Колосов уволен с поста замглавы Нижнего Новгорода по транспорту

Чиновник покинул должность по собственному желанию 5 июля 2019 года в связи с переходом на другую работу.

Около 6 тысяч нижегородцев посетили международный фестиваль "Стрелка"

Фестиваль проходил с 28 июня по 3 июля на территории пакгаузов. За эти дни мероприятие посетили около 6 тысяч человек, в том числе билеты на концерт стали подарком для 450 выпускников

Косу долой: нижегородские экологи призвали защитить городскую траву

Пикет в защиту городской травы состоится в Нижнем Новгороде 10 июля 2019 года. Цель пикета - привлечь внимание общественности к проблеме уничтожения травы в Нижнем Новгороде избыточным и неправильным кошением.

Руководство бутика "Интермода" подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 352 млн рублей

По версии следствия, руководители бутика "Интермода" создали схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость и получения необоснованной налоговой выгоды.

Холодная и дождливая погода ожидается в Нижегородской области до конца недели

Потепления синоптики ожидают лишь на следующей неделе.