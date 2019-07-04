Нижний сегодня: главные события дня

Елена Лекомцева назначена замглавы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству
Директор департамента транспорта Нижнего Новгорода Елена Лекомцева станет также исполнять обязанности замглавы города по транспорту и дорожному хозяйству. Она вступит в эту должность с 8 июля 2019 года.
Более 7 тысяч нижегородских пациентов получили консультации врачей из "Поездов здоровья"
"Поезда здоровья" возобновили свою работу в этом году в апреле, а в прошлом году мобильные лаборатории посетили около 140 населенных пунктов Нижегородской области. Сейчас «поезда» уже обследовали более 7 тысяч нижегородских пациентов.
Роман Колосов уволен с поста замглавы Нижнего Новгорода по транспорту
Чиновник покинул должность по собственному желанию 5 июля 2019 года в связи с переходом на другую работу.
Около 6 тысяч нижегородцев посетили международный фестиваль "Стрелка"
Фестиваль проходил с 28 июня по 3 июля на территории пакгаузов. За эти дни мероприятие посетили около 6 тысяч человек, в том числе билеты на концерт стали подарком для 450 выпускников
Косу долой: нижегородские экологи призвали защитить городскую траву
Пикет в защиту городской травы состоится в Нижнем Новгороде 10 июля 2019 года. Цель пикета - привлечь внимание общественности к проблеме уничтожения травы в Нижнем Новгороде избыточным и неправильным кошением.
Руководство бутика "Интермода" подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 352 млн рублей
По версии следствия, руководители бутика "Интермода" создали схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость и получения необоснованной налоговой выгоды.
Холодная и дождливая погода ожидается в Нижегородской области до конца недели
Потепления синоптики ожидают лишь на следующей неделе.
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