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05 июля 2019 18:17  [84] Нижний сегодня: главные события дня
05 июля 2019 17:40  [112] Нижегородская область станет пилотным регионом в ПФО по внедрению системы комплексного мониторинга
05 июля 2019 17:22  [97] Число жалоб нижегородцев на вывоз мусора и содержание контейнерных площадок сократилось на 40%
05 июля 2019 16:28  [95] Более 7 тысяч нижегородских пациентов получили консультации врачей из "Поездов здоровья"
05 июля 2019 16:05  [121] ООО "Решение" обследует здания завода им. Свердлова в Дзержинске для оценки ущерба
05 июля 2019 15:31  [100] Вопросы развития промышленности двух стран обсудили за круглым столом
05 июля 2019 15:18  [129] Светофоры на пешеходном переходе около нижегородского ТРЦ "Седьмое небо" заработают 8 июля, - ЦОДД
05 июля 2019 15:05  [103] Ремонт семи дорожных проездов и четырех перекрестков завершен в Дзержинске
05 июля 2019 14:34  [193] За гипсом всем семейством: стая уток прошествовала на территорию Пешеланского завода в Арзамасе
05 июля 2019 14:29  [130] Пять иностранцев выдворят из Нижнего Новгорода из-за поддельных документов
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

05 июля 2019 18:17  [84] Общество

Елена Лекомцева назначена замглавы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству

Директор департамента транспорта Нижнего Новгорода Елена Лекомцева станет также исполнять обязанности замглавы города по транспорту и дорожному хозяйству. Она вступит в эту должность с 8 июля 2019 года.

Более 7 тысяч нижегородских пациентов получили консультации врачей из "Поездов здоровья"

"Поезда здоровья" возобновили свою работу в этом году в апреле, а в прошлом году мобильные лаборатории посетили около 140 населенных пунктов Нижегородской области. Сейчас «поезда» уже обследовали более 7 тысяч нижегородских пациентов.

Роман Колосов уволен с поста замглавы Нижнего Новгорода по транспорту

Чиновник покинул должность по собственному желанию 5 июля 2019 года в связи с переходом на другую работу.

Около 6 тысяч нижегородцев посетили международный фестиваль "Стрелка"

Фестиваль проходил с 28 июня по 3 июля на территории пакгаузов. За эти дни мероприятие посетили около 6 тысяч человек, в том числе билеты на концерт стали подарком для 450 выпускников

Косу долой: нижегородские экологи призвали защитить городскую траву

Пикет в защиту городской травы состоится в Нижнем Новгороде 10 июля 2019 года. Цель пикета - привлечь внимание общественности к проблеме уничтожения травы в Нижнем Новгороде избыточным и неправильным кошением.

Руководство бутика "Интермода" подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 352 млн рублей

По версии следствия, руководители бутика "Интермода" создали схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость и получения необоснованной налоговой выгоды.

Холодная и дождливая погода ожидается в Нижегородской области до конца недели

Потепления синоптики ожидают лишь на следующей неделе.

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