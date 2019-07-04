Нижний сегодня: главные события дня Общество

Всемирные игры ТАФИСА могут состоятся в Нижнем Новгороде в 2024 году

Нижний Новгород выдвинут от России на право проведения в 2024 году VIII Всемирных игр ТАФИСА. Сегодня подписано соответствующее соглашение между Олимпийским комитетом России и ТАФИСА, которое является обязательным условием участия страны в заявочной кампании и вступит в силу только в случае победы страны на выборах хозяйки Игр-2024. Ожидается, что в случае успеха российской заявки Нижний Новгород посетит руководство Международного олимпийского комитета, представители ВОЗ, ЮНЕСКО и национальных олимпийских комитетов.

Новое уголовное дело в отношении экс-министра госимущества Нижегородской области Александра Макарова направлено в суд

Ранее Александр Макаров был признан виновным в превышении полномочий за продажу земли на Мещерском бульваре, чем причинил ущерб государству в размере 60 млн рублей. Его приговорили к 4,5 годам колонии. Сейчас речь идет о другом участке, стоимость которого превышает 75 млн рублей.

Школы Нижнего Новгорода обещают подготовить к учебному году до 14 августа

В настоящее время уже подготовлено 60 городских школ, что составляет 38% от общего количества. В основном работы выполняются по устранению предписаний надзорных органов – это Госпожнадзора, Роспотребнадзора.

Нижегородцы с начала года оштрафованы на 1 млн рублей за парковку автомобилей на газонах

Всего с начала года составлено 523 протокола за парковку на газонах, тогда как за тот же период прошлого года это количество таких протоколов составляло 228 единиц.

Движение транспорта ограничат на трассе М-7 на границе Нижегородской области и Чувашии до октября

Ограничение обусловлено ремонтом дороги в Воротынском районе от поворота на село Белавка до границы с Чувашской Республикой. Во время ремонта проезжую часть сузят до двух полос, а максимальную скорость движения ограничат до 50 км/ч.

Еще один викарий появился в Нижегородской епархии

Им стал епископ Канский и Богучанский Филарет, ранее управлявший Канской епархией.

Уголовное преследование грозит руководству нижегородского ООО "Ока-Волга" из-за невыплаты зарплаты

С ноября 2018 по апрель 2019 работникам организации не выплачена заработная плата в размере более 6 млн рублей.