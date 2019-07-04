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Спорт

"Старт Чемпионата КХЛ обещает стать очень зрелищным и захватывающим для болельщиков "Торпедо", - Александр Харламов

12 июля 2019 09:57  [61] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Генеральный директор хоккейного клуба "Торпедо" Александр Харламов прокомментировал календарь стартующего в сентябре Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги.

"Старт Чемпионата КХЛ обещает стать очень зрелищным и захватывающим для болельщиков "Торпедо". Соскучившись по хоккею за межсезонье, они сразу станут свидетелями матчей, относящихся к категории "ТОП"! Исторически принципиальная битва с московским "Динамо", заграничный вояж в Ригу, волжское дерби с "Локомотивом", выездное испытание финалистом Кубка Гагарина в лице "Авангарда". А затем – не менее яркий дебют в родных стенах: Обладатель Кубка Гагарина – столичный ЦСКА, бесшабашный на льду "Йокерит", традиционно упорный "Нефтехимик", все тот же "Авангард", - рассказал он.

Согласно календарю на сайте ХК, "Торпедо" в течение регулярного чемпионата проведет 62 матча. Помимо одной игры дома и на выезде с каждой командой КХЛ (48 игр), нижегородцы сыграют дополнительно 14 игр (по 2 игры с каждой командой внутри своего дивизиона и 4 игры - с соперниками из других дивизионов). Первый этап сезона начнется 1 сентября и завершится 28 февраля. Плей-офф пройдет с 1 марта по 30 апреля.

Нижегородцы начнут сезон серией из четырех выездных матчей - с московским "Динамо" (2 сентября), рижским "Динамо" (4 сентября), "Локомотивом" (6 сентября) и "Авангардом" (8 сентября). Затем "Торпедо" вернется в родной город, где на льду "Нагорного" сразится с ЦСКА (11 сентября), "Йокеритом" (13 сентября), "Авангардом" (15 сентября) и "Нефтехимиком" (17 сентября).

"До старта Чемпионата КХЛ остается меньше двух месяцев. Готовимся к предстоящему сезону и ждем встречи на трибунах уже в самое ближайшее время: в частности, на Кубке Губернатора Нижегородской области, который состоится с 7 по 11 августа", - добавил Александр Харламов.

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Теги:
КХЛ Хоккей
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