Нижний сегодня: главные события дня Общество

Распространение бесплатных билетов на "Горький fest" началось в Нижнем Новгороде

Билеты можно получить бесплатно в пяти кинотеатрах Нижнего Новгорода: "Орленок", "Смена", "Буревестник", "Рекорд", "Зарница".

Девять аварийных ОКН в Нижнем Новгороде передадут инвесторам для реставрации

Первые объекты будут приведены в порядок через 1,5 – 2 года.

Парк на Гребном канале в Нижнем Новгороде благоустроят к 75-летию Победы

На благоустройство парка Победы выделено 51 млн рублей из областного бюджета. Еще 10% от этой суммы предоставит городской бюджет. К настоящему моменту разработан проект. Само благоустройство начнется в ближайшее время.

Иппотерапия для особенных детей: в Кулебаках начали обучать лечебной верховой езде

Детей-инвалидов обучат адаптивной лечебной верховой езде, что будет способствовать восстановлению их здоровья, повышению самооценки, уверенности в своих возможностях. Проект направлен на развитие особенных детей с помощью современных реабилитационных коммуникативных технологий.

Роспотребнадзор не рекомендует купаться уже в 11 нижегородских озёрах

По состоянию на начало июля шесть озер Нижнего Новгорода не прошли проверку управления Роспотребнадзора. Сейчас ведомство не рекомендует купаться уже в 11 городских озерах.

Владимир Панов сообщил о готовности к открытию пляжа в Молитовском затоне

На пляж завезли новый песок, дно расчистили от ила, установили лежаки и обустроили кабинки для переодевания. Сейчас завершается создание дороги к пляжу.

Немного лета: потепление до +25° и небольшие дожди ожидают нижегородцев в ближайшие дни

Несмотря на осадки, воздух прогреется до +25°.