Нижний сегодня: главные события дня Общество

Освящение собора и награды: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Нижегородскую область

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Нижегородскую область на торжества, посвященные Дням памяти Серафима Саровского. Патриарх освятил главный храм Успенского собора Свято-Успенского мужского монастыря в Сарове. После Чина Великого освящения предстоятель Русской Православной Церкви вручил награды.

Агентство RAEX подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности региона по российской национальной шкале на уровне ruА со "стабильным" прогнозом.

Аналитики "Эксперт РА" отмечают высокую бюджетную обеспеченность региона, дисциплину исполнения областного бюджета. Регион характеризуется высокими размерными показателями.

Нижегородский продавец китайских сумок "известных марок" нанес бюджету РФ ущерб на 25 млн рублей

Предприниматель из Нижегородской области заключил контракт с китайской компанией на поставку в Россию сумок известной торговой марки. В рамках данного контракта коммерсант с сентября 2017 по июнь 2019 года осуществил несколько десятков поставок товара на территорию Евразийского экономического союза.

Документация формировалась в виде электронных документов, и нижегородец вносил туда недостоверные сведения о стоимости товаров — цена сумок занижалась более чем в три раза, что привело к уклонению от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

Таким образом, ущерб бюджету РФ, по предварительным подсчетам, превысил 24,7 млн рублей.

"Красное Сормово" построило первое из 11 судов RSD59 для "ГТЛК"

Спуск судна на воду планируется 2 августа. После этого судно отправят на ходовые испытания.

Двусторонний контракт на строительство 11 сухогрузов "Красное Сормово" и ГТЛК подписали в конце марта 2019 года. Контракт планируется реализовать до декабря 2020 года, в том числе сдать три сухогруза до конца 2019 года и восемь - не позднее 30 ноября 2020 года.

"Красное Сормово" построит сухогрузы, являясь победителем открытого конкурса ГТЛК. Конкурс состоялся в январе 2019 года. Цена контракта составила 10,437 млрд рублей. Источником финансирования строительства судов выступает субсидия федерального бюджета и собственные средства ГТЛК.

Публичные слушания по нижегородскому рынку "Народный" пройдут 20 августа

Речь идет о предоставлении ООО "Рынок Народный" по ул. Ивлиева в Советском районе разрешения на торговлю. Начало слушаний в 18:00 по адресу: ул. Маршала Малиновского, 12 (школа № 49).

Единые правила расчета прожиточного минимума пенсионера утвердили в России

От этого показателя будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки.

"Он будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах текущего года. Такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера, и, как мы рассчитываем, приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров", - сказал премьер Дмитрий Медведев.