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Общество

Ремонт Мызинского моста близится к завершению, - мэрия

06 августа 2019 13:34  [69] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода заявляет о том, что ремонт Мызинского моста близится к завершению.

Как сообщает пресс-служба администрации города, информацию о приближающемся завершении ремонта озвучила директор департамента транспорта Елена Лекомцева в ходе инспекции готовности переправы.

"Близится к завершению второй этап ремонта Мызинского моста. На сегодняшний день подрядчик выполнил все основные виды работ. При благоприятных погодных условиях дорожники сдадут объект досрочно", - сообщила она.

В релизе пресс-службы сообщается, что сейчас на объекте ведутся работы по устройству барьерного ограждения и укладка асфальтобетона на тротуаре. Завтра планируется укладка верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. По словам подрядчика, покрытие будет полностью выполнено до конца недели. После завершения всех работ дорожники приступят к нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Напомним, что данный ремонт Мызинского моста начался в марте текущего года. Во время ремонта планировалось организовывать движение транспорта по двум полосам в каждую сторону.

Напомним также, что 214,4 млн рублей, выделенные департаменту строительства и капитального ремонта для ремонта дорог местного значения в 2019 году было решено перераспределить на капитальный ремонт Мызинского моста.

Ранее сообщалось, что 31 января 2018 года на Мызинском мосту произошло повреждение деформационного шва, в связи с чем движение на переправе было частично перекрыто до 6 февраля. В апреле главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде сообщало о начале ремонта в июле. Движение по мосту было ограничено с 9 июля до 3 ноября. Нижегородцы столкнулись с проблемой многокилометровых пробок.

Первый этап ремонта Мызинского моста был завершен раньше плановых сроков.

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