Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глеб Никитин поручил разработать проект благоустройства набережной в Городце

Сейчас есть рабочий проект 2-го участка берегоукрепления Волги в Городце протяженностью 385 метров, разработанный в 2013 году. Губернатор региона Глеб Никитин поручил актуализировать существующий проект.

Проект редевелопмента ул.Ильинской разработают к концу 2019 года

Проект подготовит консорциум из ООО "Ленгипрогор", Фонда "ЦСР "Северо-Запад" и ООО "СиСофт НН". Комплексная работа над концепцией развития территории будет проходить в три этапа:

1.Разработка общей концепции и целевой программы использования указанной в проекте территории

2.Создание мастер-плана

3.Доработка мастер-плана развития территории, создание BIM-модели и разработка инвестиционной концепции и механизмов реализации проекта

Движение транспорта на пр.Гагарина перекроют с 8 по 11 августа

8 августа движение транспорта ограничат с 07:00 до 22:00, а 10 и 11 августа — 07:00 до 20:00. Изменения в движении обусловлены проведением Кубка Губернатора по хоккею в Нижнем Новгороде.

Достраивающим нижегородские проблемные дома инвесторам начали предоставлять компенсационные земельные участки

Достраивающим в Нижегородской области проблемные дома инвесторам начали предоставлять земельные участки в качестве компенсации. Первые три земельных участка были переданы в аренду застройщику "Выбор-ННДК". Компания занимается достройкой проблемного жилого комплекса "Зеркало-2" на ул.Родионова-Деловая. На его достройку у компании уйдет более 500 млн рублей. Передаваемые инвестору земельные участки оцениваются в эту же сумму.

Легкоатлетический манеж построят на стадионе "Локомотив" в Нижнем Новгороде

Реализацией данного проекта займется ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик", которому в безвозмездное пользование передан участок на стадионе "Локомотив" и здание, расположенное в границах поля на стадионе.

"Сокольская судоверфь" в сентябре построит для минобороны два корабля-мишени

Корабль-цель, или корабль-мишень — это специально построенное судно для боевой подготовки ВМФ, по которому проводятся практические пуски крылатых ракет, артиллерийские и торпедные стрельбы, а также бомбометания. В настоящее время "Сокольская судоверфь" уже построила два корабля-мишени для минобороны и эти суда находятся в процессе передачи заказчику, еще два судна - на стапелях судоверфи.

Наркоторговец подозревается в организации свалки в нижегородском СНТ "Родник"

Нижегородские полицейские задержали четырех подозреваемых в организации несанкционированной свалки в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Родник", расположенном в Советском районе. Среди задержанных - 44-летний нижегородец, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за умышленное уничтожение чужого имущества и незаконный оборот наркотиков.