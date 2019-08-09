Ветер до 18 м/с прогнозируется в Нижегородской области в ближайшие часы Общество

Ветер до 18 м/с прогнозируется в Нижегородской области в ближайшие часы. По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", вечером 9 августа, ночью 10 августа 2019 года местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду сохранится усиление юго-западного ветра порывами 13-18 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируются чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций и падением деревьев со слабой корневой системой.

Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.