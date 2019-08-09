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Общество

Ветер до 18 м/с прогнозируется в Нижегородской области в ближайшие часы

09 августа 2019 16:42  [35] Общество

Ветер до 18 м/с прогнозируется в Нижегородской области в ближайшие часы. По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", вечером 9 августа, ночью 10 августа 2019 года местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду сохранится усиление юго-западного ветра порывами 13-18 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируются чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций и падением деревьев со слабой корневой системой.

Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

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