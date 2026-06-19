Нижегородского экс-судью Сапегу лишили почетной отставки Общество

Фото: Александр Воложанин

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области прекратила отставку судьи облсуда Вячеслава Сапеги из-за несоблюдения запретов и ограничений. Решение приняли на заседании 18 июня.

Прекращение статуса судьи в отставке означает, что человек лишается должностных привилегий. Например, гарантии личной неприкосновенности.

Ранее такое решение было принято и в отношении еще одного судьи Нижегородского областного суда — Виктора Фомина.

Напомним, весной 2026 года суд постановил обратить в доход государства имущество Сапеги на 54 млн рублей.