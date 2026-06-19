Более ста на «100»: в Нижегородской области подвели первые итоги ЕГЭ

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В Нижегородской области подвели предварительные итоги ЕГЭ по четырем предметам. На данный момент 101 выпускник региона получил 100 баллов, сообщили НИА «Нижний Новгород в министерстве образования региона.
По предварительным данным, максимальные оценки распределились следующим образом:
Основной период сдачи ЕГЭ завершится 9 июля. Резервные дни для всех предметов назначены на 22−25 июня.
Кроме того, 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один экзамен по выбору до подачи документов в вуз.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 21 школьник получил высший балл в первый день ЕГЭ.
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