Более ста на «100»: в Нижегородской области подвели первые итоги ЕГЭ Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области подвели предварительные итоги ЕГЭ по четырем предметам. На данный момент 101 выпускник региона получил 100 баллов, сообщили НИА «Нижний Новгород в министерстве образования региона.

По предварительным данным, максимальные оценки распределились следующим образом:

по литературе — 14 человек,

по химии — 20 человек,

по истории — 14 человек,

по русскому языку — 53 человека.

Основной период сдачи ЕГЭ завершится 9 июля. Резервные дни для всех предметов назначены на 22−25 июня.

Кроме того, 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один экзамен по выбору до подачи документов в вуз.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 21 школьник получил высший балл в первый день ЕГЭ.