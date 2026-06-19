Акцию «Служу Отечеству» с участием ветеранов СВО запустили в регионах Общество

Накануне, 17 июня, Госфонд «Защитники Отечества» и Российское общество «Знание» дали старт традиционной Всероссийской просветительской акции «Служу Отечеству». Ее главными героями стали ветераны и участники СВО. Все мероприятия акции реализуются в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и проводятся с целью привлечения внимания к ветеранам спецоперации и вовлечения героев в просветительскую деятельность.

«Третий год совместно с Российским обществом „Знание“ реализуем проект, который объединяет ветеранов специальной военной операции и молодежь по всей стране. Акция „Служу Отечеству“ дает возможность через личные встречи и истории защитников передать подрастающему поколению ценности, которые лежат в основе единства нашего общества. Видим, насколько востребован такой открытый диалог, как искренне ребята воспринимают рассказы героев и какой живой отклик эти встречи находят у школьников и студентов по всей России», — сказала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В формате открытого диалога ветераны спецоперации расскажут истории о верности воинскому долгу и стране, мужестве и подвигах российских воинов в зоне СВО, обсудят возможности реализации в военных и гражданских профессиях и какую роль в этом играет боевой опыт и умение нести ответственность. Встречи с молодежью пройдут в рамках летней оздоровительной кампании.

«Акция „Служу Отечеству“ дает уникальную возможность услышать живые истории героев, которые проявили мужество и верность своему долгу. Убежден, что личный пример ветеранов и участников СВО — это мощный стимул для каждого. Через этот важный опыт мы стремимся не только развивать патриотизм, но и формировать осознанное отношение к служению Родине, углублять понимание жителей нашей страны ценности дружбы, сплоченности и человечности», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Ключевыми событиями акции станут дни воинской славы, среди которых День Военно-Морского Флота, День Воздушно-десантных войск, День Военно-воздушных сил России, а также памятные даты и государственные праздники. Завершится акция форумом «Вместе победим!», который состоится в конце августа в Москве.

В Бурятии ветеран СВО Баир Моисеев рассказал ребятам о том, что героизм — это не только подвиг в бою, но и ежедневный труд, честность и ответственность перед страной и близкими. О воинском долге и роли искусства в поддержке боевого духа шла речь на встрече с социальным координатором фонда «Защитники Отечества», автором книги «Когда-нибудь мы тихо сядем у огня» Владимиром Дугаровым. Он прочитал ребятам свои стихи, написанные на СВО.

«Героизм проявляется не только в бою, но и в способности сохранять человечность, мыслить и чувствовать даже на пределе возможностей. Ведь слово — это оружие, которое не стреляет, но исцеляет душу», — отметил Владимир Дугаров.

В Кузбассе выступил ветеран боевых действий Андрей Савельев. Он рассказал, что, будучи командиром зенитного ракетного дивизиона, прикрывал группировку войск от ударов с воздуха и неоднократно участвовал в сложных операциях.

«Главное — это люди и слаженность. Техника важна, но решения принимает командир, а выполняют боевую задачу солдаты. И когда видишь результат, понимаешь ценность каждой секунды обучения и каждого прожитого дня», — подчеркнул Андрей Савельев.

Всероссийскую акцию «Служу Отечеству» проводят Государственный фонд «Защитники Отечества» и Общество «Знание» с 2024 года. За это время состоялось порядка 1300 встреч. Лекторами инициативы выступили более 300 ветеранов и участников специальной военной операции, состоящих на сопровождении фонда «Защитники Отечества».