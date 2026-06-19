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Общество

В Нижнем Новгороде с 19 по 21 июня состоится Всероссийский слёт юных книголюбов

18 июня 2026 16:18 Общество

В Нижнем Новгороде с 19 по 21 июня на площадке областной детской библиотеки имени Т.А. Мавриной состоится VIII Всероссийский слёт юных книголюбов «Год Единства: время читать, время дружить!» (0+). В этом году гостями слёта станут 60 книголюбов из 16 регионов.

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры Нижегородской области, фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» и Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива».

Нижегородская детская областная библиотека — единственная в России библиотека, которая ежегодно собирает вместе читательские семьи со всей страны. В этом году гостями слёта станут ребята из Москвы, Владимирской, Пензенской, Самарской, Донецкой, Луганской областей, Чувашии, Мордовии, Дагестана, Коми и других регионов. В программе — встречи с известными современными писателями, деятелями культуры, представителями духовенства, знакомство с литературными достопримечательностями Нижнего Новгорода, краеведческое путешествие в Арзамас.

«Каждый год в рамках Слёта мы обращаемся к разным темам. На этот раз по нескольким причинам акцент был сделан на православной литературе. Она формирует нравственные ориентиры, поддерживает в трудные минуты, позволяет лучше понимать русскую культуру, сохраняет язык и его образность, укрепляет семейные и социальные связи. Все это как нельзя лучше перекликается с главной темой года — Единство народов России. Очень важно, что читатели из разных регионов нашей большой страны общаются и дружат. В Нижнем Новгороде их ждёт много открытий: исторических, культурных и, конечно, литературных», — отметила директор Нижегородской государственной областной детской библиотеки имени Т.А. Мавриной, заслуженный работник культуры РФ Наталья Бочкарева.

Торжественное открытие VIII Всероссийского слёта юных книголюбов «Год Единства: время читать, время дружить!» состоится 19 июня в 10:00 в Детской областной библиотеке по адресу: ул. Звездинка, д. 5. В программе — приветствия почетных гостей, музыкальные и поэтические выступления читателей, просветительские и творческие встречи.

В этот день в 10:30 в Белом зале библиотеки состоится познавательная беседа с настоятелем Вознесенского Печерского монастыря, членом Союза писателей России архимандритом Тихоном (Затекиным). Он расскажет, как написать историческую книгу. В 11:15 в зале краеведения и российской истории состоится диалог «Книга по имени «Жизнь» с руководителем отдела культуры Нижегородской епархии, настоятелем храма в честь Вознесения Господня протоиереем Михаилом Сторонкиным. В это же время в интерактивном книжном музее пройдет поэтический диалог «Стихи, которые учат верить» с настоятелем храма Святой Троицы в Катунках, поэтом и прозаиком протоиереем Владимиром Гофманом. В зале творчества гости слета смогут посетить литературное расследование «Есть ли душа у литературного героя» с писателем, автором книг для детей, главным редактором православного журнала для детей «Саша и Даша» Светланой Горевой. Также параллельно состоится литературно-ароматное занятие с автором и куратором московского проекта Российской государственной детской библиотеки «Книги и ароматы» Ольгой Климкиной. Вход на эти мероприятия свободный, к участникам слета могут присоединиться все желающие.

В 13:30 слёт юных книголюбов продолжится в Детском театре «Вера». Здесь пройдет награждение победителей и призёров всероссийских конкурсов «Год Единства: время читать, время дружить!» и «Поэтический АромаКод». Итоги подведут члены жюри — основатель Музея моды и портновского искусства им. Н. П. Ламановой Ольга Парле и парфюмер Сергей Сажин. В подарок участникам слёта покажут волшебную сказку «Аленький цветочек».

20 июня участники слёта отправятся в Арзамас. Читателей ждет экскурсия «Арзамас литературный», которая включает посещение Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара, творческую встречу с нижегородским писателем Жанной Пестовой и экскурсию в мемориальный музей А. П. Гайдара. Также участники смогут посетить экскурсию «Арзамас православный», которая включает посещение Воскресенского собора, Николаевского монастыря и Музея Русского Патриаршества.

21 июня в 10:30 в пространстве творческого объединения «Нетеатр» пройдет закрытие VIII Всероссийского слёта юных книголюбов «Год Единства: время читать, время дружить!». В программе — творческая встреча с писателем и педагогом из Москвы Екатериной Тимашпольской и поэтический спектакль «Ритмы города».

Больше подробностей на официальной странице библиотеки во «ВКонтакте»: vk.com/zvzonline.

Фото: пресс-служба областной детской библиотеки имени Т.А. Мавриной

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