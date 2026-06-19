Карантин ввели в нижегородском селе после подтверждения лейкоза у коровы Общество

Фото: Александр Воложанин

В селе Панкратово Починковского округа установлен карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования нормативных актов.

Ограничительные меры введены с 21 мая 2026 года после получения положительного результата серологического исследования у коровы, содержащейся в личном подсобном хозяйстве Вагановой Л.В. Экспертизу провела Починковская межрайонная ветеринарная лаборатория.

Эпизоотическим очагом и резервацией признана территория данного личного подсобного хозяйства. Неблагополучным пунктом объявлено все село Панкратово.

На период действия карантина в очаге запрещен вывоз восприимчивых животных, за исключением отправки на убой или перемещения в резервацию. Также ограничено посещение хозяйства посторонними лицами — допуск разрешен только специалистам госветслужбы, персоналу, задействованному в производственных процессах и ликвидации очага, а также проживающим на данной территории гражданам.



На территории всего села запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.

Одновременно отменены ранее действовавшие ограничения по пастереллезу разных видов в селе Калиновка Пильнинского округа, а также карантин по лейкозу крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Кармановой Е.И. в селе Теплово городского округа город Кулебаки.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству животных ввели в селе Кузьминка Сергачского округа.