Карантин ввели в нижегородском селе после подтверждения лейкоза у коровы

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В селе Панкратово Починковского округа установлен карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Соответствующий приказ размещен на портале официального опубликования нормативных актов.
Ограничительные меры введены с 21 мая 2026 года после получения положительного результата серологического исследования у коровы, содержащейся в личном подсобном хозяйстве Вагановой Л.В. Экспертизу провела Починковская межрайонная ветеринарная лаборатория.
Эпизоотическим очагом и резервацией признана территория данного личного подсобного хозяйства. Неблагополучным пунктом объявлено все село Панкратово.
На период действия карантина в очаге запрещен вывоз восприимчивых животных, за исключением отправки на убой или перемещения в резервацию. Также ограничено посещение хозяйства посторонними лицами — допуск разрешен только специалистам госветслужбы, персоналу, задействованному в производственных процессах и ликвидации очага, а также проживающим на данной территории гражданам.
На территории всего села запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных.
Одновременно отменены ранее действовавшие ограничения по пастереллезу разных видов в селе Калиновка Пильнинского округа, а также карантин по лейкозу крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве Кармановой Е.И. в селе Теплово городского округа город Кулебаки.
Ранее сообщалось, что карантин по бешенству животных ввели в селе Кузьминка Сергачского округа.
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