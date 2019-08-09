Активисты "Единой России" проверили ход ремонта дорог в Канавинском районе Нижнего Новгорода Политика

Активисты "Единой России" и представители городской администрации проверили качество дорожных работ в Канавинском районе 13 августа 2019 года. Как сообщили в НРО партии, в рейде приняли участие региональный координатор федерального партийного проекта "Безопасные дороги", секретарь местного отделения партии Канавинского района Станислав Прокопович и и.о. директора департамента дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Александр Герасименко, представители районной администрации, подрядной организации и общественные контролеры.

Члены комиссии осмотрели дорогу и тротуары на улице Гороховецкой, которые ремонтируются в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также пообщались с жителями района.

"В Канавинском районе по проекту БКАД ремонтируется пять объектов. Улица Гороховецкая - самый большой по протяженности, почти 2 км. Стоимость работ составила здесь порядка 40 млн рублей. Приятно отметить, что подрядчик еще до окончания установленного срока работу на участке практически закончил. Остались небольшие недоработки. Пообщались сегодня с жителями, выслушали их мнение. Это важно, ведь они здесь живут и знают, что необходимо сделать, какие проблемы надо решать. Сегодня на встрече они попросили обустроить участок дороги, чтобы удобнее ходить на электричку. Все пожелания передадим подрядчику", - рассказал Станислав Прокопович.

Как сообщил руководитель подрядной организации Пап Петросян, работы на объекте начались в мае этого года и в ближайшее время будут завершены.

"Мы одновременно начали ремонтировать улицы Гороховецкую и Электровозную. Раньше из-за ям и выбоин автомобили еле проезжали по ним со скоростью 20 -30 км в час, тротуары были разбиты, а где-то и вовсе отсутствовали. Объем работ был большой. Теперь здесь полностью отремонтировали дорогу и тротуары, установили бордюрный камень, привели в порядок пешеходные переходы, оборудовали парковки. На дороге уложено два слоя современного качественного дорожного покрытия. Осталось только нанести разметку", - пояснил он.

Общественные контролеры при помощи специальных инструментов проверили ширину и колейность проезжей части, доступность переходов для малобильных граждан. Нарушений не обнаружено, все работы проведены в соответствии с нормативами.

"Мы измерили ширину дороги на этом участке, она составила 11 метров, что совпадает с техническими требованиями. При помощи специальной балки проверили колейность покрытия. Расстояние между балкой и покрытием не должно превышать допустимых значений, здесь ровная дорога, разъемов нет. Все необходимые нормативы соблюдены", - рассказала общественный контролер проекта Полина Елкина.

В Нижнем Новгороде в этом году будет отремонтировано более 50 км дорожного покрытия и тротуаров. Работы должны быть завершены в сентябре.

"По городу у нас 32 объекта, на которых ведутся работы. Также в ближайшее время подрядчики выйдут еще на 3-4 участка. Сроки окончания всех основных дорожных работ - середина сентября. Кроме того, плюсом есть экономия по торгам, и мы отремонтируем дополнительно еще три объекта. По ним сроки сдачи будут немного позже - в октябре", - отметил и.о. директора департамента дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко.

Мониторинг дорожных работ "Единой Россией" ведется на территории всего региона.

"По окончании всех работ наши депутаты, активисты и общественные контролеры осмотрят все отремонтированные участки и проверят их качество. Уверен, мы добъемся хороших результатов в реализации проекта и среди регионов вновь окажемся на высоком уровне. И будем продолжать реализацию таких масштабных, не простых, но очень важных для наших жителей проектов", - подчеркнул координатор партпроекта "Безопасные дороги" Станислав Прокопович по итогам рейда.

Всего по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году в Нижегородской области планируется построить и отремонтировать почти 700 км дорожного покрытия, финансирование составляет более 6,5 млрд рублей.