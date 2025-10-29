«СВО близится к концу»: Люлин высказался о массированном ударе ВСУ по Москве Политика

Фото: Максим Герасимов

Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке ВСУ 18 июня. О ситуации высказался председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в социальных сетях.

Политик напомнил, что по региону было запущено практически тысяча беспилотников, а также крылатые ракеты и авиабомбы. Как он отметил, отработали эффективно — все цели были сбиты. Тем не менее, обломки спровоцировали возгорания и повредили торговые центры, жилые дома и предприятия. Пострадали люди.

Комментируя произошедшее, Евгений Люлин заметил, что в обществе звучат разные оценки случившегося. В частности, некоторые сгоряча призывают к жесткому ответу. Однако парламентарий выразил несогласие с подобной позицией.

Не нужно уподобляться военным преступникам. Не надо расчехлять атомное оружие. Очевидно, что СВО близится к концу. Вспомните историю, — призвал Евгений Люлин.

Политик провел историческую параллель с событиями Великой Отечественной войны, напомнив о ракетных ударах по Лондону весной 1945 года, когда исход был уже предрешен.

До Москвы не могли дотянуться, руки были коротки. Наши танки уже подходили к Берлину, а англичане сидели в подвалах под немецкими обстрелами. С тех пор технологии ушли далеко вперед, а звериная суть нацизма осталась прежней. Чем ближе крах киевской хунты, тем больнее укусы, — считает председатель ЗСНО.

В этом контексте он также упомянул удары по гражданским объектам, включая общежитие студентов в Старобельске и автобус с детьми из Гомеля. По его убеждениям, такой тяжелый период необходимо просто пережить, проявить спокойствие и предельную осторожность, оповестить об опасности близких.

Наша армия делает свое дело, наступление идет по всем направлениям. Четко работает ОПК. Правда на нашей стороне, поэтому мы обязательно победим, — заявил Евгений Люлин.

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