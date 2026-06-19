НИУ Президентской академии стал партнёром Экспертного клуба Нижегородской области Политика

Фото: НИУ Президентской академии

Всероссийский проект «Экспертные клубы» возобновил очную работу в Нижнем Новгороде. Первой площадкой для живого обсуждения был выбран Нижегородский институт управления Президентской академии, который стал официальным партнером проекта.

«Экспертный клуб давно зарекомендовал себя центром профессионального диалога, анализа мнений и настроений общества, обсуждения происходящих в стране процессов для последующей выработки взвешенных решений. Мы являемся союзниками и единомышленниками в этом поле: за свою 80-летнюю историю НИУ накопил богатый опыт экспертизы для органов государственной власти области», — сказала директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.

Координатор всероссийского проекта в Нижнем Новгороде, заместитель председателя Общественной палаты области Евгений Семёнов рассказал, что федеральный проект действует в регионе с 2022 года. Несколько лет клуб не проводил публичные дискуссии в очном формате, ограничиваясь публикациями в СМИ. Теперь встречи будут проходить раз в месяц на площадках города и раз в квартал в НИУ.

«Сегодня по инициативе многих экспертов и по запросу, в том числе журналистов, мы восстанавливаем работу публичных очных экспертных дискуссий. У нас появился новый партнер — НИУ Президентской академии. Институт обладает мощным интеллектуальным ресурсом, поэтому первое заседание мы решили провести именно здесь», — добавил Евгений Семенов.

Первое после длительного перерыва очное заседание Экспертного клуба прошло в формате круглого стола «Избирательная кампания 2026 года». В его работе приняли участие эксперты НИУ, ННГУ им. Лобачевского, Института политических технологий, ПФ ФНИСЦ РАН, НИИ проблем социального управления, члены избирательной комиссии региона, журналисты и представители широкой общественности.

На круглом столе обсудили основные тенденции, сценарии, риски и прогнозы избирательной кампании в Государственную Думу, ФС РФ и Законодательное Собрание Нижегородской области. Эксперты поднимали вопросы социального самочувствия и электоральных предпочтений на старте избирательной кампании 2026 года, политического ландшафта и стратегий партий, электорального потенциала участников СВО, влияния технологий ИИ на избирательные процессы.

Евгений Семёнов отметил, что от того, как пройдет избирательная кампания и насколько легитимны будут её результаты, зависит функционирование всей политической системы страны.