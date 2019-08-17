Нижний сегодня: главные события дня Общество

Закон об увеличении доходов местных бюджетов готовится в Нижегородской области

Закон готовится по поручению губернатора региона Глеба Никитина. Начиная с 2020 года, в местные бюджеты Нижегородской области планируется зачислять 20% доходов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Сыры сняты с реализации из магазина в центре Нижнего Новгорода

В одном из магазинов Нижегородского района обнаружено 104,5 кг сыров из Германии, Нидерландов, Италии, Франции, Австрии. Продукцию запрещено ввозить на территорию России. Вся продукция была снята с реализации. Ведется административное расследование.

Более 800 человек ищут пятилетнюю Зарину Авгонову

На поиски ребенка привлечены все службы экстренного реагирования, волонтеры и добровольцы. Всего в поисках задействовано 820 человек, 97 единиц техники, 7 собак. Также привлечена водолазная группа Приволжского поисково-спасательного отряда (ПРПСО) МЧС России. Проводится обследование дна близлежащих водоемов.

Все консультации в одном месте: нижегородский центр «Мой бизнес» откроется в октябре

В центре «Мой бизнес» будут консультировать представителей малого и среднего бизнеса. Таким образом, узнать о государственных и других услугах можно будет в одном месте. Кроме того, представители бизнеса смогут там же задать свои вопросы или обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей.

Дзержинский «Экокуб» грубо нарушил природоохранное законодательство

Предприятие с использованием химических веществ осуществляло очистку и мойку загрязненной б/у тары — бочек пластмассовых и металлических, кубитейнеров и еврокубов. Образующийся отход временно хранился в емкости-накопителе и в дальнейшем, согласно объяснениям руководства предприятия, передавался на утилизацию специализированным организациям. Отбор проб показал, что отходы относятся к III классу опасности. При этом лицензия на данную деятельность у предприятия отсутствовала.

Ночь кино пройдет в четырех нижегородских кинотеатрах

В акции будут задействованы кинотеатры «Буревестник», «Орленок», «Зарница» и «Смена», которые покажут фильмы «Балканский рубеж» (16+), «Домовой» (6+) и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (6+). Фильмы были отобраны путем всероссийского голосования.