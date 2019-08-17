Нижний сегодня: главные события дня Общество

Зарина Авгонова идет на поправку — ребенка перевели из реанимации в обычное отделение больницы

В отделении интенсивной терапии Нижегородской детской областной клинической больницы Зарина находилась еще вчера — 22 августа. Главный врач лечебного учреждения Олег Кадников сообщал, что девочка быстро идет на поправку и прогнозировал, что уже сегодня ее выпишут из реанимации. Сейчас состояние Зарины оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой.

Зоны фаст-фуда и зрелищных мероприятий создадут в нижегородском Парке Победы

Помимо этого, проект развития территории Парка Победы предусматривает создание фонтана, установку лавочек, строительство четырех детских игровых комплексов, автобусной парковки. Также предполагается озеленение: специалистам предстоит высадить около 500 деревьев и кустарников.

"Лесоруб крафт фест" пройдет на Бору 24 августа

Фестиваль объединяет всероссийский конкурс лесорубов, творческие и кулинарные мастер- классы, лектории от мастеров ландшафта и ухода за деревьями и растениями.

ГАЗ рассматривает возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю

Это может произойти с 21 октября по 20 апреля 2019 года в связи с ухудшением ситуации на рынке коммерческого транспорта, связанное с негативными макроэкономическими факторами. Кроме того, сейчас на деятельность компании влияют санкции США. При стабилизации ситуации на рынке четырехдневную рабочую неделю компания вводить не будет и предприятия "Группы ГАЗ" продолжат работать в режиме полной рабочей недели.

"Лакшери Store" намерен судиться с Telegram-каналом, опубликовавшем недостоверные сведения о бутике

Telegram-канал "Нижегородский олень" опубликовал информацию о том, что начальник управления ФСБ Игорь Завозяев запросил имена VIP-клиентов бутика "Лакшери Store", что бы узнать, кто из них может себе позволить купить костюм за $2 млн. Владелец бутиков "Лакшери Store" Евгений Жехарев намерен судиться с Telegram-каналом, опубликовавшем недостоверные сведения о сети магазинов модной одежды.

Нижегородский РЭО ГИБДД на Стрелке будет закрыт 26 августа

В связи с отключением электроэнергии в следующий понедельник, приём граждан в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (ул. Стрелка, 4б), осуществляться не будет.